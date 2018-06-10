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روسيا.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا"

يحتوي على الأجسام المضادة اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية

اتفقت شركة "روس تيخ" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس كوفيد-19.

وجاء في بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأضاف البيان، بحسب روسيا اليوم، أن "الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة (ناتسيمبيو)، التابعة لـ (روس تيخ)، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا".

وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبولين المناعي ضد فيروس كورونا، وفقا للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توافر المواد الخام لدى "ناتسيمبيو".


وسيتم توجيه الاستثمارات لشراء المعدات وإجراء التجارب السريرية، وإعداد الوثائق لتسجيل الأدوية.

من جانبه، قال رئيس "روس تيخ" سيرغي شيميزوف، إن "ناتسيمبيو" مستعدة للبدء بإنتاج الدواء في مؤسساتها، في المدن الروسية التالية: بيرم ونيجني نوفغورود وتومسك وأوفا.

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روسيا.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا"
سبق

اتفقت شركة "روس تيخ" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس كوفيد-19.

وجاء في بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأضاف البيان، بحسب روسيا اليوم، أن "الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة (ناتسيمبيو)، التابعة لـ (روس تيخ)، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا".

وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبولين المناعي ضد فيروس كورونا، وفقا للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توافر المواد الخام لدى "ناتسيمبيو".


وسيتم توجيه الاستثمارات لشراء المعدات وإجراء التجارب السريرية، وإعداد الوثائق لتسجيل الأدوية.

من جانبه، قال رئيس "روس تيخ" سيرغي شيميزوف، إن "ناتسيمبيو" مستعدة للبدء بإنتاج الدواء في مؤسساتها، في المدن الروسية التالية: بيرم ونيجني نوفغورود وتومسك وأوفا.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
12:59 PM

روسيا.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا"

يحتوي على الأجسام المضادة اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتفقت شركة "روس تيخ" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس كوفيد-19.

وجاء في بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأضاف البيان، بحسب روسيا اليوم، أن "الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة (ناتسيمبيو)، التابعة لـ (روس تيخ)، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا".

وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبولين المناعي ضد فيروس كورونا، وفقا للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توافر المواد الخام لدى "ناتسيمبيو".


وسيتم توجيه الاستثمارات لشراء المعدات وإجراء التجارب السريرية، وإعداد الوثائق لتسجيل الأدوية.

من جانبه، قال رئيس "روس تيخ" سيرغي شيميزوف، إن "ناتسيمبيو" مستعدة للبدء بإنتاج الدواء في مؤسساتها، في المدن الروسية التالية: بيرم ونيجني نوفغورود وتومسك وأوفا.

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