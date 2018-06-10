روسيا.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا"
يحتوي على الأجسام المضادة اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية
اتفقت شركة "روس تيخ" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس كوفيد-19.
وجاء في بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية.
وأضاف البيان، بحسب روسيا اليوم، أن "الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة (ناتسيمبيو)، التابعة لـ (روس تيخ)، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا".
وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبولين المناعي ضد فيروس كورونا، وفقا للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توافر المواد الخام لدى "ناتسيمبيو".
روسيا.. مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم لعلاج "كورونا"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-06-10
اتفقت شركة "روس تيخ" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس كوفيد-19.
وجاء في بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية.
وأضاف البيان، بحسب روسيا اليوم، أن "الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة (ناتسيمبيو)، التابعة لـ (روس تيخ)، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا".
وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبولين المناعي ضد فيروس كورونا، وفقا للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توافر المواد الخام لدى "ناتسيمبيو".
اتفقت شركة "روس تيخ" والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس كوفيد-19.
وجاء في بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية.
وأضاف البيان، بحسب روسيا اليوم، أن "الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة (ناتسيمبيو)، التابعة لـ (روس تيخ)، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا المستجد، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى فيروس كورونا".
وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبولين المناعي ضد فيروس كورونا، وفقا للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توافر المواد الخام لدى "ناتسيمبيو".