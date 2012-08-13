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رقم قياسي في مدينة الملك عبدالله الطبية: إجراء 82 عملية قسطرة قلبية في يوم واحد

أكثر من 700 عملية قلب أُجريت للحجاج حتى الآن

كسرت مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في حج هذا العام رقمًا قياسيًّا، تم تسجيله في حج العام الماضي؛ إذ سجلت نجاح 82 عملية قسطرة قلبية للحجاج وغير الحجاج في يوم واحد، هو أمس الاثنين (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك).

وكان أعلى رقم لعمليات القسطرة القلبية في يوم واحد قد سجلته المدينة أيضًا العام الماضي، وبلغ 75 عملية قسطرة قلبية.

وأجرت المدينة الطبية منذ بداية موسم الحج حتى يوم أمس 700 عملية قلب للحجاج، شملت عمليات قسطرة قلبية، وعمليات قلب مفتوح. وتُجَرى العمليات بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، ودون توقُّف.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، إضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب التي تشمل زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 550 سريرًا، وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

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رقم قياسي في مدينة الملك عبدالله الطبية: إجراء 82 عملية قسطرة قلبية في يوم واحد
سبق

كسرت مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في حج هذا العام رقمًا قياسيًّا، تم تسجيله في حج العام الماضي؛ إذ سجلت نجاح 82 عملية قسطرة قلبية للحجاج وغير الحجاج في يوم واحد، هو أمس الاثنين (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك).

وكان أعلى رقم لعمليات القسطرة القلبية في يوم واحد قد سجلته المدينة أيضًا العام الماضي، وبلغ 75 عملية قسطرة قلبية.

وأجرت المدينة الطبية منذ بداية موسم الحج حتى يوم أمس 700 عملية قلب للحجاج، شملت عمليات قسطرة قلبية، وعمليات قلب مفتوح. وتُجَرى العمليات بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، ودون توقُّف.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، إضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب التي تشمل زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 550 سريرًا، وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
09:02 PM

رقم قياسي في مدينة الملك عبدالله الطبية: إجراء 82 عملية قسطرة قلبية في يوم واحد

أكثر من 700 عملية قلب أُجريت للحجاج حتى الآن

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عبدالله البرقاوي - بعثة المشاعر المقدّسة
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كسرت مدينة الملك عبدالله الطبية في مكة المكرمة في حج هذا العام رقمًا قياسيًّا، تم تسجيله في حج العام الماضي؛ إذ سجلت نجاح 82 عملية قسطرة قلبية للحجاج وغير الحجاج في يوم واحد، هو أمس الاثنين (ثاني أيام عيد الأضحى المبارك).

وكان أعلى رقم لعمليات القسطرة القلبية في يوم واحد قد سجلته المدينة أيضًا العام الماضي، وبلغ 75 عملية قسطرة قلبية.

وأجرت المدينة الطبية منذ بداية موسم الحج حتى يوم أمس 700 عملية قلب للحجاج، شملت عمليات قسطرة قلبية، وعمليات قلب مفتوح. وتُجَرى العمليات بشكل يومي، وعلى مدار الساعة، ودون توقُّف.

ويتم تقديم جميع الخدمات والإجراءات العلاجية لأمراض القلب عن طريق القسطرة التداخلية، وجراحة القلب المفتوح، إضافة للعديد من الإجراءات العلاجية الأخرى المتعلقة بكهربائية القلب التي تشمل زراعة منظمات القلب وجهاز مزيل الرجفان البطيني، وعلاج اضطرابات القلب بمختلف التقنيات العلاجية الحديثة لكهربائية القلب لضيوف الرحمن.

ويأتي ذلك ضمن الخطط الاستراتيجية للمدينة الطبية في تسخير الإمكانات التخصصية والطاقات التي تعمل على مدار الساعة لتقديم أجود الخدمات الطبية للمرضى من خلال منظومة علاجية متقدمة، وبسعة تبلغ 550 سريرًا، وقوى عاملة إشرافية طبية وفنية ومساعدة على مستوى عالٍ من التأهيل العلمي والفني.

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