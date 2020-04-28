مكة تسجل 327 إصابة جديدة بـ"كورونا" و5 وفيات

حالات الشفاء من المرض تبلغ 472 حالة حتى اليوم

سجّلت مكة المكرمة، اليوم، 327 إصابة جديدة وخمس وفيات بفيروس "كورونا".

وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، حتى اليوم 4804 حالة، منها 4264 حالات نشطة، فيما تماثلت 472 حالة للشفاء.

وبلغ عدد الوفيات بمكة 68 حالة وفاة حتى اليوم.