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محافظ يدمة يهنّئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة الخامسة‎

قال: إنجازات الملك سلمان تاريخية ترسم معالم السعودية الحديثة

هنأ محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وقال العنزي: هي مناسبة غالية تتجدّد بها ذكرى إنجازات خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- والذي جعل نصب عينيه وقلبه خدمةَ الدين والوطن والأمة، مؤمنًا بالله وواثقًا بالرسالة الوطنية السامية، ويستشعر فيها أبناء الوطن ما ننعم به من أمن واستقرار ورخاء، وبعزم قيادة حكيمة تمضي بخطوات حثيثة نحو البناء والتطوير لمستقبل واعد.

وأضاف: ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من إنجازات تاريخية على كافة مستويات الحياة؛ ترسم معالم السعودية الحديثة بحضارتها وتاريخها ومستقبلها وإنسانيتها، معتمدة على قوتها وثقتها بعد الله في شبابها وبناتها عماد الوطن وقوامه.

وأكد العنزي أنّ إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وما واكبها من تنظيمات وتشريعات حكومية، وتأسيس لمشروعات حيوية؛ جاءت لتؤكد النهج الحكيم والقويم الذي يتميز به خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في تحقيق متطلبات شعبه، وتسخير جميع الإمكانات لتأسيس جيل واعد يستشرف المستقبل.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وشعبنا ويديم الأمن والأمان والازدهار.

محافظ يدمة الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ يدمة يهنّئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة الخامسة‎
سبق

هنأ محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وقال العنزي: هي مناسبة غالية تتجدّد بها ذكرى إنجازات خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- والذي جعل نصب عينيه وقلبه خدمةَ الدين والوطن والأمة، مؤمنًا بالله وواثقًا بالرسالة الوطنية السامية، ويستشعر فيها أبناء الوطن ما ننعم به من أمن واستقرار ورخاء، وبعزم قيادة حكيمة تمضي بخطوات حثيثة نحو البناء والتطوير لمستقبل واعد.

وأضاف: ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من إنجازات تاريخية على كافة مستويات الحياة؛ ترسم معالم السعودية الحديثة بحضارتها وتاريخها ومستقبلها وإنسانيتها، معتمدة على قوتها وثقتها بعد الله في شبابها وبناتها عماد الوطن وقوامه.

وأكد العنزي أنّ إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وما واكبها من تنظيمات وتشريعات حكومية، وتأسيس لمشروعات حيوية؛ جاءت لتؤكد النهج الحكيم والقويم الذي يتميز به خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في تحقيق متطلبات شعبه، وتسخير جميع الإمكانات لتأسيس جيل واعد يستشرف المستقبل.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وشعبنا ويديم الأمن والأمان والازدهار.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
10:43 AM

محافظ يدمة يهنّئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى البيعة الخامسة‎

قال: إنجازات الملك سلمان تاريخية ترسم معالم السعودية الحديثة

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بندر آل عوض - نجران
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هنأ محافظ يدمة التابعة لمنطقة نجران، موفق بن عبدالهادي العنزي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة الذكرى الخامسة للبيعة.

وقال العنزي: هي مناسبة غالية تتجدّد بها ذكرى إنجازات خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- والذي جعل نصب عينيه وقلبه خدمةَ الدين والوطن والأمة، مؤمنًا بالله وواثقًا بالرسالة الوطنية السامية، ويستشعر فيها أبناء الوطن ما ننعم به من أمن واستقرار ورخاء، وبعزم قيادة حكيمة تمضي بخطوات حثيثة نحو البناء والتطوير لمستقبل واعد.

وأضاف: ما تحقق في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- من إنجازات تاريخية على كافة مستويات الحياة؛ ترسم معالم السعودية الحديثة بحضارتها وتاريخها ومستقبلها وإنسانيتها، معتمدة على قوتها وثقتها بعد الله في شبابها وبناتها عماد الوطن وقوامه.

وأكد العنزي أنّ إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، وما واكبها من تنظيمات وتشريعات حكومية، وتأسيس لمشروعات حيوية؛ جاءت لتؤكد النهج الحكيم والقويم الذي يتميز به خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- في تحقيق متطلبات شعبه، وتسخير جميع الإمكانات لتأسيس جيل واعد يستشرف المستقبل.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما لكل ما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ بلادنا وشعبنا ويديم الأمن والأمان والازدهار.

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