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فيلم "شمس المعارف" يعرض في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

في جدة مارس المقبل.. حول ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت

يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، دورته الأولى في الثاني عشر من شهر مارس المقبل في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي "شمس المعارف"، إلى جانب مشاركته في المسابقة الرئيسة للمهرجان، للفوز بجوائز اليُسر.

وتدور أحداث الفيلم الذي يُخرجه فارس قُدس، وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، في العام 2010 حول ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، متناولًا جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

ونوّه مدير المهرجان محمود صبّاغ إلى هذا الفيلم الذي يمثّل نظرة على بدايات حركة صناعة السينما في السعودية.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي شمس المعارف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيلم "شمس المعارف" يعرض في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
سبق

يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، دورته الأولى في الثاني عشر من شهر مارس المقبل في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي "شمس المعارف"، إلى جانب مشاركته في المسابقة الرئيسة للمهرجان، للفوز بجوائز اليُسر.

وتدور أحداث الفيلم الذي يُخرجه فارس قُدس، وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، في العام 2010 حول ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، متناولًا جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

ونوّه مدير المهرجان محمود صبّاغ إلى هذا الفيلم الذي يمثّل نظرة على بدايات حركة صناعة السينما في السعودية.

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
05:53 PM

فيلم "شمس المعارف" يعرض في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

في جدة مارس المقبل.. حول ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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3,102

يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، دورته الأولى في الثاني عشر من شهر مارس المقبل في جدة، بالعرض العالمي الأول للفيلم الروائي السعودي "شمس المعارف"، إلى جانب مشاركته في المسابقة الرئيسة للمهرجان، للفوز بجوائز اليُسر.

وتدور أحداث الفيلم الذي يُخرجه فارس قُدس، وإنتاج وتمثيل صهيب قُدس، في العام 2010 حول ذروة صناعة المحتوى السعودي على الإنترنت، متناولًا جيل الشباب السعودي الذين غيّر دخول الإنترنت مجرى حياتهم.

ونوّه مدير المهرجان محمود صبّاغ إلى هذا الفيلم الذي يمثّل نظرة على بدايات حركة صناعة السينما في السعودية.

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