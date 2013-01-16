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عبدالله العثيم يشكر أمير منطقة القصيم لتكريمه بمنحه جائزة "باذل الخير"

دعا الله أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رئيسُ مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية؛ شكره وتقديره إلى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، بمناسبة تكريمه بمنحه جائزة "باذل الخير" خلال رعايته الكريمة لحفل جائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي وملتقى وحدة التطوع، بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي.

وثمّن "العثيم" جهود أمير منطقة القصيم في خدمة المنطقة ومبادراته المستمرة لدعم التنمية والتطوير في كل القطاعات تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيدهم الله.

وقال "العثيم": إن التكريم الذي حَظِيَ به من أمير منطقة القصيم، يُجسّد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيد لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يحفظهم الله.

وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله.

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عبدالله العثيم يشكر أمير منطقة القصيم لتكريمه بمنحه جائزة "باذل الخير"
سبق

رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رئيسُ مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية؛ شكره وتقديره إلى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، بمناسبة تكريمه بمنحه جائزة "باذل الخير" خلال رعايته الكريمة لحفل جائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي وملتقى وحدة التطوع، بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي.

وثمّن "العثيم" جهود أمير منطقة القصيم في خدمة المنطقة ومبادراته المستمرة لدعم التنمية والتطوير في كل القطاعات تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيدهم الله.

وقال "العثيم": إن التكريم الذي حَظِيَ به من أمير منطقة القصيم، يُجسّد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيد لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يحفظهم الله.

وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
12:43 PM

عبدالله العثيم يشكر أمير منطقة القصيم لتكريمه بمنحه جائزة "باذل الخير"

دعا الله أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها تحت قيادة خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة، رئيسُ مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية؛ شكره وتقديره إلى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، بمناسبة تكريمه بمنحه جائزة "باذل الخير" خلال رعايته الكريمة لحفل جائزة الأمير فيصل بن مشعل للعمل التطوعي وملتقى وحدة التطوع، بمناسبة يوم التطوع السعودي العالمي.

وثمّن "العثيم" جهود أمير منطقة القصيم في خدمة المنطقة ومبادراته المستمرة لدعم التنمية والتطوير في كل القطاعات تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أيدهم الله.

وقال "العثيم": إن التكريم الذي حَظِيَ به من أمير منطقة القصيم، يُجسّد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيد لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، يحفظهم الله.

وختم "العثيم" تصريحاته بالدعاء أن يحفظ الله لبلادنا الغالية مملكة الإنسانية أمنها وسلامها واستقرارها، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله.

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