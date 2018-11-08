الشباب يواجه الفيصلي .. والفتح في ضيافة الباطن

في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تفتتح اليوم الخميس منافسات الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الخميس، وذلك من خلال 3 مواجهات مثيرة تجمع بين الباطن والفتح، والفيصلي مع الشباب، وأحد أمام الحزم.

حيث يستضيف فريق الباطن صاحب المركز (الثالث عشر) في جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، حيث يسعى لمواصلة انتصاراته.

أما الفتح (التاسع) بتسع نقاط فسيسعى لتعويض خسارته الماضية أمام الفيحاء، هذا وسيُقام اللقاء على ملعب "نادي الباطن" وذلك عند الـ 5:45م.

وفي المباراة الثانية التي تُقام على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية في المجمعة فيستضيف فريق الفيصلي الذي يحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط ضيفه الشباب (الخامس) بـ 15 نقطة، عند الساعة 5:50م.

وعند الساعة السادسة والربع يستضيف فريق أحد (الرابع عشر) بخمس نقاط والمنتشي بانتصاره الأول على نظيره الحزم (الحادي عشر) بثماني نقاط الذي يبحث عن تعويض خسارته الماضية، وسيُقام اللقاء على ملعب "الأمير محمد بن عبدالعزيز" بالمدينة المنورة.