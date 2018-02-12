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جامعة أم القرى تنتج فيديو عن "كورونا"

اعتمدت خطة الطوارئ التنفيذية للوقاية منه

اعتمدت جامعة أم القرى خطة الطوارئ التنفيذية للوقاية من فيروس "كورونا" في ضوء توجيهات وزارة التعليم.

وقد اشتملت الخطة على أربع مراحل، وبدورها أصدرت وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع المراكز البحثية بعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى فيديو توضيحياً لفيروس "كورونا" وطرق الوقاية منه، وخصّت "سبق" به.

وشملت المرحلة الأولى: إنشاء مركز تحكم لاستقبال البلاغات للحالات المشتبه بها، تليها مرحلة طرق الوقاية والإجراءات المتبعة لضمان عدم تفشي المرض، ومرحلة تحديد مناطق العزل والإيواء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومرحلة التعقيم لمرافق الجامعة وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وفي طور تثقيف المجتمع، بادرت وحدة التعليم الطبي المستمر بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع المراكز البحثية في عمادة البحث العلمي بعمل مجموعة من الفعاليات التثقيفية من خلال توعية الأفراد والمجتمع بالمعلومات الطبية اللازمة والأساسية عن المرض وأعراضه ومسبباته.

ويعتبر فيروس "كورونا" الجديد "2019-nCoV" الذي انتشر في نهاية عام 2019 سلالة جديدة من فيروسات "كورونا" الشائعة بين الحيوانات والبشر. وتم التعرف عليها كأول مرة في حالات الالتهاب الرئوي بمدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، ويمكن أن تنتقل فيروسات "كورونا" من الحيوانات إلى البشر، ومن ثَم تنتقل من الإنسان إلى إنسان بشكل مباشر.

وتتلخص أعراض فيروس "كورونا" الجديد في سيلان الأنف، وصداع الرأس والسعال، والتهاب الحلق، والحمى والتهاب الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس.

وللوقاية من هذا المرض علينا غسل اليدين بانتظام، وتجنّب الأماكن المزدحمة والمغلقة قدر الإمكان، مع تجنّب مخالطة الأشخاص المصابين، والحرص على تغطية الأنف والفم، وعدم لمس أدوات المصاب بالعدوى، مع مراعاة تجنب تناول اللحوم النيئة ومخالطة الحيوانات.

ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" الجديد بمفردهم. كما لا توجد علاجات أو لقاحات محددة للمصابين بعدوى هذا الفيروس حتى الآن.

جامعة أم القرى فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة أم القرى تنتج فيديو عن "كورونا"
سبق

اعتمدت جامعة أم القرى خطة الطوارئ التنفيذية للوقاية من فيروس "كورونا" في ضوء توجيهات وزارة التعليم.

وقد اشتملت الخطة على أربع مراحل، وبدورها أصدرت وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع المراكز البحثية بعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى فيديو توضيحياً لفيروس "كورونا" وطرق الوقاية منه، وخصّت "سبق" به.

وشملت المرحلة الأولى: إنشاء مركز تحكم لاستقبال البلاغات للحالات المشتبه بها، تليها مرحلة طرق الوقاية والإجراءات المتبعة لضمان عدم تفشي المرض، ومرحلة تحديد مناطق العزل والإيواء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومرحلة التعقيم لمرافق الجامعة وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وفي طور تثقيف المجتمع، بادرت وحدة التعليم الطبي المستمر بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع المراكز البحثية في عمادة البحث العلمي بعمل مجموعة من الفعاليات التثقيفية من خلال توعية الأفراد والمجتمع بالمعلومات الطبية اللازمة والأساسية عن المرض وأعراضه ومسبباته.

ويعتبر فيروس "كورونا" الجديد "2019-nCoV" الذي انتشر في نهاية عام 2019 سلالة جديدة من فيروسات "كورونا" الشائعة بين الحيوانات والبشر. وتم التعرف عليها كأول مرة في حالات الالتهاب الرئوي بمدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، ويمكن أن تنتقل فيروسات "كورونا" من الحيوانات إلى البشر، ومن ثَم تنتقل من الإنسان إلى إنسان بشكل مباشر.

وتتلخص أعراض فيروس "كورونا" الجديد في سيلان الأنف، وصداع الرأس والسعال، والتهاب الحلق، والحمى والتهاب الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس.

وللوقاية من هذا المرض علينا غسل اليدين بانتظام، وتجنّب الأماكن المزدحمة والمغلقة قدر الإمكان، مع تجنّب مخالطة الأشخاص المصابين، والحرص على تغطية الأنف والفم، وعدم لمس أدوات المصاب بالعدوى، مع مراعاة تجنب تناول اللحوم النيئة ومخالطة الحيوانات.

ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" الجديد بمفردهم. كما لا توجد علاجات أو لقاحات محددة للمصابين بعدوى هذا الفيروس حتى الآن.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
02:21 PM

جامعة أم القرى تنتج فيديو عن "كورونا"

اعتمدت خطة الطوارئ التنفيذية للوقاية منه

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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اعتمدت جامعة أم القرى خطة الطوارئ التنفيذية للوقاية من فيروس "كورونا" في ضوء توجيهات وزارة التعليم.

وقد اشتملت الخطة على أربع مراحل، وبدورها أصدرت وحدة التدريب والتعليم الطبي المستمر معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع المراكز البحثية بعمادة البحث العلمي بجامعة أم القرى فيديو توضيحياً لفيروس "كورونا" وطرق الوقاية منه، وخصّت "سبق" به.

وشملت المرحلة الأولى: إنشاء مركز تحكم لاستقبال البلاغات للحالات المشتبه بها، تليها مرحلة طرق الوقاية والإجراءات المتبعة لضمان عدم تفشي المرض، ومرحلة تحديد مناطق العزل والإيواء والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ومرحلة التعقيم لمرافق الجامعة وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وفي طور تثقيف المجتمع، بادرت وحدة التعليم الطبي المستمر بمعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالتعاون مع المراكز البحثية في عمادة البحث العلمي بعمل مجموعة من الفعاليات التثقيفية من خلال توعية الأفراد والمجتمع بالمعلومات الطبية اللازمة والأساسية عن المرض وأعراضه ومسبباته.

ويعتبر فيروس "كورونا" الجديد "2019-nCoV" الذي انتشر في نهاية عام 2019 سلالة جديدة من فيروسات "كورونا" الشائعة بين الحيوانات والبشر. وتم التعرف عليها كأول مرة في حالات الالتهاب الرئوي بمدينة ووهان بمقاطعة هوبي الصينية، ويمكن أن تنتقل فيروسات "كورونا" من الحيوانات إلى البشر، ومن ثَم تنتقل من الإنسان إلى إنسان بشكل مباشر.

وتتلخص أعراض فيروس "كورونا" الجديد في سيلان الأنف، وصداع الرأس والسعال، والتهاب الحلق، والحمى والتهاب الجهاز التنفسي، مما يؤدي إلى ضيق في التنفس.

وللوقاية من هذا المرض علينا غسل اليدين بانتظام، وتجنّب الأماكن المزدحمة والمغلقة قدر الإمكان، مع تجنّب مخالطة الأشخاص المصابين، والحرص على تغطية الأنف والفم، وعدم لمس أدوات المصاب بالعدوى، مع مراعاة تجنب تناول اللحوم النيئة ومخالطة الحيوانات.

ويتعافى معظم الأشخاص المصابين بفيروس "كورونا" الجديد بمفردهم. كما لا توجد علاجات أو لقاحات محددة للمصابين بعدوى هذا الفيروس حتى الآن.

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