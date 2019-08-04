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استمرار العمل بجوازات الرياض خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

عبر استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها

أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس، استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها للعمل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، أنه سيستمر العمل في إدارة جوازات منطقة الرياض في الشعب التابعة لها بالعمل لاستقبال الحالات الطارئة في كل من: شعبة الجوازات بحي الرمال من الساعة 4:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة، وشعبة الجوازات بمركز صحارى من الساعة 4:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً وحتى نهاية عمل يوم الجمعة 8 ذو الحجة، وشعبة الجوازات بالنقل العام من الساعة 4:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً، وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة.

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استمرار العمل بجوازات الرياض خلال إجازة عيد الأضحى المبارك
سبق

أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس، استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها للعمل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، أنه سيستمر العمل في إدارة جوازات منطقة الرياض في الشعب التابعة لها بالعمل لاستقبال الحالات الطارئة في كل من: شعبة الجوازات بحي الرمال من الساعة 4:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة، وشعبة الجوازات بمركز صحارى من الساعة 4:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً وحتى نهاية عمل يوم الجمعة 8 ذو الحجة، وشعبة الجوازات بالنقل العام من الساعة 4:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً، وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة.

04 أغسطس 2019 - 3 ذو الحجة 1440
11:30 AM

استمرار العمل بجوازات الرياض خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

عبر استقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة التي لا يمكن تأجيلها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس، استمرار إدارة جوازات المنطقة والمحافظات التابعة لها للعمل، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، باستقبال وإنهاء إجراءات الحالات الطارئة والضرورية، التي لا يمكن تأجيلها أو تنفيذها، عبر خدمات الجوازات الإلكترونية.

وأوضح مدير جوازات منطقة الرياض العميد محمد بن نايف الهباس، أنه سيستمر العمل في إدارة جوازات منطقة الرياض في الشعب التابعة لها بالعمل لاستقبال الحالات الطارئة في كل من: شعبة الجوازات بحي الرمال من الساعة 4:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة، وشعبة الجوازات بمركز صحارى من الساعة 4:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً وحتى نهاية عمل يوم الجمعة 8 ذو الحجة، وشعبة الجوازات بالنقل العام من الساعة 4:00 عصرًا إلى 9:00 مساءً، وحتى نهاية عمل يوم السبت 9 ذو الحجة.

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