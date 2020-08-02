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"الصحة" تعلن تسجيل 2533 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1357 إصابة

تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا

طبقاً لبيان سلطة الطيران المدني العراقية

قالت سلطة الطيران المدني العراقية اليوم الأحد، إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وأعاد العراق الأسبوع الماضي فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام لشهور بسبب جائحة كورونا.

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تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا
سبق

قالت سلطة الطيران المدني العراقية اليوم الأحد، إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وأعاد العراق الأسبوع الماضي فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام لشهور بسبب جائحة كورونا.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
05:25 PM

تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بسبب كورونا

طبقاً لبيان سلطة الطيران المدني العراقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت سلطة الطيران المدني العراقية اليوم الأحد، إنه تم تعليق الرحلات الجوية بين تركيا والعراق بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا.

وأعاد العراق الأسبوع الماضي فتح مطارات بغداد وجنوب البلاد أمام حركة السفر الدولي بعد إغلاق دام لشهور بسبب جائحة كورونا.

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