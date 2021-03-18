النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

هيئة الأدب تنظم لقاءً افتراضياً حول "أدب الأطفال"

ضمن السلسلة التي تبثّ على قناة الثقافة بـ"يوتيوب"

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس لقاءً افتراضياً بعنوان "أدب الأطفال واليافعين من زاوية أخرى"، استضيف فيه ثلاثة من المثقفين اليافعين هم الروائية ومدربة الكتابة ريتاج الحازمي، والمؤلفة ومدربة الكتابة سديم النهدي، والمُدوّن يوسف التاروتي، وحاورتهم حلا القاضي.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأدبية الافتراضية التي تنظمها الهيئة لعام 2021م، وتبثها على قناة وزارة الثقافة الرسمية عبر منصة يوتيوب، للاستفادة من تجارب المتخصصين في مجال الأدب والنشر والترجمة وإيجاد مساحة للنقاش والنقد الهادف.

بيّنت ريتاج الحازمي في بداية اللقاء أن تعاملها الجاد مع الكتابة والأدب قادها إلى الترشح للقب "أصغر مؤلفة سلسلة روائية في العالم".

وأشارت إلى أن التقنية سهلت الكثير في مجال القراءة والنشر إذ أصبح لدى كل كاتب القدرة على نشر مؤلفاته في برامج كثيرة ومجانية أيضاً، وتوفر تطبيقات تنظم مهام الكاتب اليومية وتحفزه على الاستمرارية، بالإضافة إلى تطبيقات تساعد على القراءة والتأشير على بعض النقاط للرجوع إليها.

وأكدت أن عمل لقاءات حوارية للناشئين واليافعين وإبراز أعمالهم سيسهم في اسقاط مخاوف المبدعين والاستفادة من تجارب من سبقوهم.

فيما تحدث يوسف التاروتي أحد مؤسسي مدونة مشروع الباحثون الصغار، مفيداً أن المدون وسيلة لنشر معلومات للأطفال بطريقة ممتعة، وتسمية الحلقات بالوجبة لأن القراءة هي غذاء الروح.

واقترح أن تكون هناك مكتبة في كل مدرسة، لتشجيع الأطفال واليافعين على قراءة الكتب وتحليلها، وجعلها قريبة منهم وأمام أعينهم كون المدارس بيئة تعليمية وتربوية وذات أثر سريع وفعال.

من جانبها، أوضحت سديم النهدي أن سبب اهتمامها بتأليف كتب ثنائية اللغة إلى حجم الإقبال على أعمالها "فعندما لمست هذا الإقبال مع قدرتي على الكتابة باللغة الإنجليزية، تشجعت وأيقنت بأنها ستصل إلى جمهور أوسع".


وأكدت إيمانها بأهمية المكتبات العامة في تحفيز الأطفال واليافعين على القراءة.

ولفتت إلى أن ترتيب المكتبات العامة وتنظيمها، وتوفير شتى أنواع الكتب ومجالاتها ولغاتها، وإقامة فعاليات ومسابقات تساعدهم على التركيز بالقراءة وتوسع مداركهم، في حين أنها عامل جاذب لفئة كبيرة من الناس حتى وإن كانت غير قارئة، فمثل هذه البيئة المحفزة ستجعلهم يرتادونها ولو قليلاً، مع ضرورة الاهتمام بمواقعها بحيث تكون قريبة من أماكن الأطفال واليافعين.

هيئة الأدب والنشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هيئة الأدب تنظم لقاءً افتراضياً حول "أدب الأطفال"
سبق

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس لقاءً افتراضياً بعنوان "أدب الأطفال واليافعين من زاوية أخرى"، استضيف فيه ثلاثة من المثقفين اليافعين هم الروائية ومدربة الكتابة ريتاج الحازمي، والمؤلفة ومدربة الكتابة سديم النهدي، والمُدوّن يوسف التاروتي، وحاورتهم حلا القاضي.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأدبية الافتراضية التي تنظمها الهيئة لعام 2021م، وتبثها على قناة وزارة الثقافة الرسمية عبر منصة يوتيوب، للاستفادة من تجارب المتخصصين في مجال الأدب والنشر والترجمة وإيجاد مساحة للنقاش والنقد الهادف.

بيّنت ريتاج الحازمي في بداية اللقاء أن تعاملها الجاد مع الكتابة والأدب قادها إلى الترشح للقب "أصغر مؤلفة سلسلة روائية في العالم".

وأشارت إلى أن التقنية سهلت الكثير في مجال القراءة والنشر إذ أصبح لدى كل كاتب القدرة على نشر مؤلفاته في برامج كثيرة ومجانية أيضاً، وتوفر تطبيقات تنظم مهام الكاتب اليومية وتحفزه على الاستمرارية، بالإضافة إلى تطبيقات تساعد على القراءة والتأشير على بعض النقاط للرجوع إليها.

وأكدت أن عمل لقاءات حوارية للناشئين واليافعين وإبراز أعمالهم سيسهم في اسقاط مخاوف المبدعين والاستفادة من تجارب من سبقوهم.

فيما تحدث يوسف التاروتي أحد مؤسسي مدونة مشروع الباحثون الصغار، مفيداً أن المدون وسيلة لنشر معلومات للأطفال بطريقة ممتعة، وتسمية الحلقات بالوجبة لأن القراءة هي غذاء الروح.

واقترح أن تكون هناك مكتبة في كل مدرسة، لتشجيع الأطفال واليافعين على قراءة الكتب وتحليلها، وجعلها قريبة منهم وأمام أعينهم كون المدارس بيئة تعليمية وتربوية وذات أثر سريع وفعال.

من جانبها، أوضحت سديم النهدي أن سبب اهتمامها بتأليف كتب ثنائية اللغة إلى حجم الإقبال على أعمالها "فعندما لمست هذا الإقبال مع قدرتي على الكتابة باللغة الإنجليزية، تشجعت وأيقنت بأنها ستصل إلى جمهور أوسع".


وأكدت إيمانها بأهمية المكتبات العامة في تحفيز الأطفال واليافعين على القراءة.

ولفتت إلى أن ترتيب المكتبات العامة وتنظيمها، وتوفير شتى أنواع الكتب ومجالاتها ولغاتها، وإقامة فعاليات ومسابقات تساعدهم على التركيز بالقراءة وتوسع مداركهم، في حين أنها عامل جاذب لفئة كبيرة من الناس حتى وإن كانت غير قارئة، فمثل هذه البيئة المحفزة ستجعلهم يرتادونها ولو قليلاً، مع ضرورة الاهتمام بمواقعها بحيث تكون قريبة من أماكن الأطفال واليافعين.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
01:38 PM

هيئة الأدب تنظم لقاءً افتراضياً حول "أدب الأطفال"

ضمن السلسلة التي تبثّ على قناة الثقافة بـ"يوتيوب"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
112

نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة مساء أمس لقاءً افتراضياً بعنوان "أدب الأطفال واليافعين من زاوية أخرى"، استضيف فيه ثلاثة من المثقفين اليافعين هم الروائية ومدربة الكتابة ريتاج الحازمي، والمؤلفة ومدربة الكتابة سديم النهدي، والمُدوّن يوسف التاروتي، وحاورتهم حلا القاضي.

جاء ذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأدبية الافتراضية التي تنظمها الهيئة لعام 2021م، وتبثها على قناة وزارة الثقافة الرسمية عبر منصة يوتيوب، للاستفادة من تجارب المتخصصين في مجال الأدب والنشر والترجمة وإيجاد مساحة للنقاش والنقد الهادف.

بيّنت ريتاج الحازمي في بداية اللقاء أن تعاملها الجاد مع الكتابة والأدب قادها إلى الترشح للقب "أصغر مؤلفة سلسلة روائية في العالم".

وأشارت إلى أن التقنية سهلت الكثير في مجال القراءة والنشر إذ أصبح لدى كل كاتب القدرة على نشر مؤلفاته في برامج كثيرة ومجانية أيضاً، وتوفر تطبيقات تنظم مهام الكاتب اليومية وتحفزه على الاستمرارية، بالإضافة إلى تطبيقات تساعد على القراءة والتأشير على بعض النقاط للرجوع إليها.

وأكدت أن عمل لقاءات حوارية للناشئين واليافعين وإبراز أعمالهم سيسهم في اسقاط مخاوف المبدعين والاستفادة من تجارب من سبقوهم.

فيما تحدث يوسف التاروتي أحد مؤسسي مدونة مشروع الباحثون الصغار، مفيداً أن المدون وسيلة لنشر معلومات للأطفال بطريقة ممتعة، وتسمية الحلقات بالوجبة لأن القراءة هي غذاء الروح.

واقترح أن تكون هناك مكتبة في كل مدرسة، لتشجيع الأطفال واليافعين على قراءة الكتب وتحليلها، وجعلها قريبة منهم وأمام أعينهم كون المدارس بيئة تعليمية وتربوية وذات أثر سريع وفعال.

من جانبها، أوضحت سديم النهدي أن سبب اهتمامها بتأليف كتب ثنائية اللغة إلى حجم الإقبال على أعمالها "فعندما لمست هذا الإقبال مع قدرتي على الكتابة باللغة الإنجليزية، تشجعت وأيقنت بأنها ستصل إلى جمهور أوسع".


وأكدت إيمانها بأهمية المكتبات العامة في تحفيز الأطفال واليافعين على القراءة.

ولفتت إلى أن ترتيب المكتبات العامة وتنظيمها، وتوفير شتى أنواع الكتب ومجالاتها ولغاتها، وإقامة فعاليات ومسابقات تساعدهم على التركيز بالقراءة وتوسع مداركهم، في حين أنها عامل جاذب لفئة كبيرة من الناس حتى وإن كانت غير قارئة، فمثل هذه البيئة المحفزة ستجعلهم يرتادونها ولو قليلاً، مع ضرورة الاهتمام بمواقعها بحيث تكون قريبة من أماكن الأطفال واليافعين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,343
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,214
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,540

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنت إنسان آلي؟!

هل أنت إنسان آلي؟!

أحمد عجب
قيادتنا خط أحمر

قيادتنا خط أحمر

غسان محمد عسيلان
التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة