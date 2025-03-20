أمير الجوف: كلمة خادم الحرمين رسالة حانية على أبنائه المواطنين والمقيمين

عبَّر الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عن اعتزازه البالغ بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - رعاه الله -، التي وجَّهها للمواطنين والمقيمين، مثمِّناً ما جاء في هذه الكلمة الأبوية من وقفاتٍ وإشارات، واصفاً إياها برسالة الأب الحانية على أبنائه المتَّسمة بالصراحة والشفافية والثقة والمحبة، التي تؤكِّد حرص الملك المُفدَّى - رعاه الله - على أبنائه المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

كما أعرب سموه عن بالغ الشكر والامتنان باسمه وباسم أهالي منطقة الجوف، لما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود عظيمة لتوفير ما يلزم للمواطنين والمقيمين في هذه الأرض الطيبة، وما يلقونه من عناية كريمة من أجل أمنهم وراحتهم وصحتهم وسلامتهم.

ونوَّه سمو الأمير فيصل بن نواف بما حمِلَته كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - في ثناياها من معاني اليقين والعمل بالأسباب والصبر وقوة العزيمة وعلو الإحساس بالمسؤولية، وهو ما يعكس نهج ولاة أمورنا - حفظهم الله - المستمد من الإيمان بالله سبحانه والتوكل عليه.

ودعا سمو أمير منطقة الجوف في ختام حديثه المولى سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يُعينهما بتوفيقه، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والصحة والأمان، وأن يحفظها من كل مكروه.