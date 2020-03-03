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هزة أرضية بقوة 3.05 ريختر تضرب "شرم الشيخ" المصرية

"القاضي": لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح من جراء ذلك

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة (أم سيد) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأفاد "القاضي" في بيان له الاثنين، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.05 درجات بمقياس ريختر، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح أو إصابات من جراء ذلك.

مصر شرم الشيخ رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي هزة أرضية

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هزة أرضية بقوة 3.05 ريختر تضرب "شرم الشيخ" المصرية
سبق

أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة (أم سيد) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأفاد "القاضي" في بيان له الاثنين، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.05 درجات بمقياس ريختر، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح أو إصابات من جراء ذلك.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
12:56 AM
اخر تعديل
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
03:40 AM

هزة أرضية بقوة 3.05 ريختر تضرب "شرم الشيخ" المصرية

"القاضي": لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح من جراء ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية وقعت على بعد 9 كيلومترات جنوب هضبة (أم سيد) بمدينة شرم الشيخ المصرية.

وأفاد "القاضي" في بيان له الاثنين، بأن الهزة الأرضية بلغت قوتها 3.05 درجات بمقياس ريختر، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر في المنشآت أو الأرواح أو إصابات من جراء ذلك.

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