وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

أدانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-20 أدانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات. وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442 02:20 PM

مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان أكدت دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها





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أدانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.