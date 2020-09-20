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مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان

أكدت دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها

أدانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان
سبق

أدانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

20 سبتمبر 2020 - 3 صفر 1442
02:20 PM

مصر تدين استهداف مليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بجازان

أكدت دعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
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أدانت مصر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، مما أسفر عن إصابة مدنيين وإلحاق الضرر ببعض الممتلكات.

وأكدت مصر في بيان لوزارة الخارجية تضامُنها حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب المملكة العربية السعودية ودعمها لما تتخذه المملكة من إجراءات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، معربة عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

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