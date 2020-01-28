النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أخضر التايكوندو" يحقق 11 ميدالية في البطولة العربية

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب 11 ميدالية في ختام منافسات البطولة العربية للتايكوندو المقامة بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خمس ميداليات ذهبية جاءت عن طريق محمد آل مداوي (ناشئين) وزن 61 وخالد بن قاسم (ناشئين) وزن 65 ومصطفى الخواهر (ناشئين) وزن 57 وسامي خيبري (شباب) وزن 68 وماجد السليم (شباب) وزن +78.
وحقق اللاعب رياض حمدي ( شباب ) ميدالية فضية وزن 51 وخمس ميداليات برونزية للاعبين ريان الحارثي (ناشئين) وزن 37 وآدم الباشا (ناشئين) وزن 41 ومساعد الخالدي (ناشئين) وزن 33 ومحمد الهويشل (ناشئين) وزن 53 ومهدي سليم (شباب) وزن 45, ويشرف فنياً على فريق الناشئين الكابتن فهد الدويسان ومساعده علي الهاشم ,كما يشرف فنياً على درجة الشباب الكابتن محمد القحطاني ومساعده مبارك الدوسري.

وأكد رئيس وفد المنتخب السعودي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العقيد فهد الصعيري أن ما تحقق من إنجاز في هذه البطولة للفئات السنية يعكس نظرة إدارة الاتحاد لبناء قاعدة كبيرة وقوية تستطيع المنافسة في البطولات الدولية حيث إن البطولة العربية تعد بداية بطولات الموسم الخارجي يتبعها المزيد من الإنجازات بإذن الله.

الإمارات المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب البطولة العربية للتايكوندو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"أخضر التايكوندو" يحقق 11 ميدالية في البطولة العربية
سبق

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب 11 ميدالية في ختام منافسات البطولة العربية للتايكوندو المقامة بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خمس ميداليات ذهبية جاءت عن طريق محمد آل مداوي (ناشئين) وزن 61 وخالد بن قاسم (ناشئين) وزن 65 ومصطفى الخواهر (ناشئين) وزن 57 وسامي خيبري (شباب) وزن 68 وماجد السليم (شباب) وزن +78.
وحقق اللاعب رياض حمدي ( شباب ) ميدالية فضية وزن 51 وخمس ميداليات برونزية للاعبين ريان الحارثي (ناشئين) وزن 37 وآدم الباشا (ناشئين) وزن 41 ومساعد الخالدي (ناشئين) وزن 33 ومحمد الهويشل (ناشئين) وزن 53 ومهدي سليم (شباب) وزن 45, ويشرف فنياً على فريق الناشئين الكابتن فهد الدويسان ومساعده علي الهاشم ,كما يشرف فنياً على درجة الشباب الكابتن محمد القحطاني ومساعده مبارك الدوسري.

وأكد رئيس وفد المنتخب السعودي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العقيد فهد الصعيري أن ما تحقق من إنجاز في هذه البطولة للفئات السنية يعكس نظرة إدارة الاتحاد لبناء قاعدة كبيرة وقوية تستطيع المنافسة في البطولات الدولية حيث إن البطولة العربية تعد بداية بطولات الموسم الخارجي يتبعها المزيد من الإنجازات بإذن الله.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
10:15 PM

"أخضر التايكوندو" يحقق 11 ميدالية في البطولة العربية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
549

حقق المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين والشباب 11 ميدالية في ختام منافسات البطولة العربية للتايكوندو المقامة بإمارة الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خمس ميداليات ذهبية جاءت عن طريق محمد آل مداوي (ناشئين) وزن 61 وخالد بن قاسم (ناشئين) وزن 65 ومصطفى الخواهر (ناشئين) وزن 57 وسامي خيبري (شباب) وزن 68 وماجد السليم (شباب) وزن +78.
وحقق اللاعب رياض حمدي ( شباب ) ميدالية فضية وزن 51 وخمس ميداليات برونزية للاعبين ريان الحارثي (ناشئين) وزن 37 وآدم الباشا (ناشئين) وزن 41 ومساعد الخالدي (ناشئين) وزن 33 ومحمد الهويشل (ناشئين) وزن 53 ومهدي سليم (شباب) وزن 45, ويشرف فنياً على فريق الناشئين الكابتن فهد الدويسان ومساعده علي الهاشم ,كما يشرف فنياً على درجة الشباب الكابتن محمد القحطاني ومساعده مبارك الدوسري.

وأكد رئيس وفد المنتخب السعودي عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للتايكوندو العقيد فهد الصعيري أن ما تحقق من إنجاز في هذه البطولة للفئات السنية يعكس نظرة إدارة الاتحاد لبناء قاعدة كبيرة وقوية تستطيع المنافسة في البطولات الدولية حيث إن البطولة العربية تعد بداية بطولات الموسم الخارجي يتبعها المزيد من الإنجازات بإذن الله.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,579
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,260
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,682
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,364

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة