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سقوط جزء من السقف المستعار في موقع تجاري بصالة الحج في مطار جدة.. ولا إصابات

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وبيَّنت الهيئة أن الفِرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل إصابات تُذكر - ولله الحمد -، وأن الحادثة لم تؤثر في حركة الرحلات بالمطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.

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سقوط جزء من السقف المستعار في موقع تجاري بصالة الحج في مطار جدة.. ولا إصابات
سبق

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وبيَّنت الهيئة أن الفِرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل إصابات تُذكر - ولله الحمد -، وأن الحادثة لم تؤثر في حركة الرحلات بالمطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.

27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
09:50 PM
اخر تعديل
27 أغسطس 2019 - 26 ذو الحجة 1440
11:02 PM

سقوط جزء من السقف المستعار في موقع تجاري بصالة الحج في مطار جدة.. ولا إصابات

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عبدالله البرقاوي - جدة
6
4,362

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني سقوط جزء محدود من السقف المستعار في أحد المواقع التجارية بصالة الحج والعمرة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وبيَّنت الهيئة أن الفِرق المختصة بالمطار باشرت الحادثة في حينها لتقديم الخدمات اللازمة بالموقع.

وأكدت الهيئة عدم تسجيل إصابات تُذكر - ولله الحمد -، وأن الحادثة لم تؤثر في حركة الرحلات بالمطار، في حين تتولى الجهات المختصة بالهيئة التحقيق في الحادثة.

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