النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حقوق الإنسان" عن مبادرة العلاقة التعاقدية: حرص دائم للمملكة على الالتزام بالقانون الدولي

الهيئة: ينتظر أن تؤتي ثمارها في تحسين حوكمة وآليات السوق ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، من المنتظر أن تؤتي ثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسة وآليات سوق العمل السعودي ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات.

وقالت "الهيئة" إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل في المبادرة تؤكد حرصها الدائم على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق اليوم، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.

هيئة حقوق الإنسان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حقوق الإنسان" عن مبادرة العلاقة التعاقدية: حرص دائم للمملكة على الالتزام بالقانون الدولي
سبق

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، من المنتظر أن تؤتي ثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسة وآليات سوق العمل السعودي ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات.

وقالت "الهيئة" إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل في المبادرة تؤكد حرصها الدائم على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق اليوم، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442
01:30 PM

"حقوق الإنسان" عن مبادرة العلاقة التعاقدية: حرص دائم للمملكة على الالتزام بالقانون الدولي

الهيئة: ينتظر أن تؤتي ثمارها في تحسين حوكمة وآليات السوق ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
697

أكدت هيئة حقوق الإنسان أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، من المنتظر أن تؤتي ثمارها في تحسين وتطوير حوكمة وسياسة وآليات سوق العمل السعودي ليصبح بيئة خصبة للاستثمارات واستقطاب الكفاءات.

وقالت "الهيئة" إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة بشأن تنظيم العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل في المبادرة تؤكد حرصها الدائم على الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وكانت قد أعلنت وزارة الموارد البشرية في وقت سابق اليوم، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة وتطوير آليات الخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في تاريخ 14 مارس المقبل من عام 2021م.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,516
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,867
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,912
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,997

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

المقالات

تسعون دقيقة

تسعون دقيقة

إيمان صالح مطر
نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

نبي الرحمة ليس "إرهابيًّا"

غسان محمد عسيلان
مخاطر الاستثمار في تركيا

مخاطر الاستثمار في تركيا

عبدالرحمن المرشد
جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

جوال "ماما" والبُعد عن التعليم

عبدالغني الشيخ
لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

لماذا درستَ الدكتوراه يا شيخ؟

حسن آل عمير
النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

النهج السعودي في الرد على المتجاوزين

علي آل شرمة
تحمُّل ضريبة المسكن..!

تحمُّل ضريبة المسكن..!

أحمد عجب
فاكهة الأبجدية-1

فاكهة الأبجدية-1

محمد الرطيان
"دبلوماسية البنغ بونغ"

"دبلوماسية البنغ بونغ"

عبدالسلام المشيطي
السنافر..!

السنافر..!

بدر الغامدي
الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

الذكاء الاصطناعي وبناء المستقبل

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة