حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرمة، وتشمل جدة والأجزاء المجاورة، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب العاصفة الترابية، والتي بدأت الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق، وتتواصل حتى الرابعة عصراً.
الأرصاد تحذر: استمرار انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية بمكة
تشمل محافظة جدة والأجزاء المجاورة وتستمر حتى الرابعة عصراً
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرمة، وتشمل جدة والأجزاء المجاورة، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب العاصفة الترابية، والتي بدأت الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق، وتتواصل حتى الرابعة عصراً.
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الأرصاد تحذر: استمرار انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية بمكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-09-06
06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
12:37 PM
الأرصاد تحذر: استمرار انعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية بمكة
تشمل محافظة جدة والأجزاء المجاورة وتستمر حتى الرابعة عصراً
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة مكة المكرمة، وتشمل جدة والأجزاء المجاورة، من استمرار انعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب العاصفة الترابية، والتي بدأت الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق، وتتواصل حتى الرابعة عصراً.
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