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بعد هروب الأم.. محكمة أمريكية تنظر في قضية إعادة طفلة "سعودية - أمريكية" إلى الرياض

تنظر محكمة ولاية واشنطن الأمريكية خلال الأسبوع الجاري في قضية إعادة طفلة سعودية - أمريكية (مزدوجة الجنسية) إلى الرياض بعد هروب والدتها (أمريكية الجنسية) من اتفاقية الحضانة.

ووفقاً للتفاصيل التي تناولتها الصحف الأمريكية، فإن المعركة هي بين أم أمريكية ضد طليقها السعودي حيث تسعى لحضانة ابنتهما (خمس سنوات) رغم صدور توقيعها -في وقت سابق- على اتفاقية حضانة في السعودية.

وأشارت التقارير إلى أن الأم تمكنت من إقناع طليقها بالسماح لطفلتهما بمرافقتها الى الولايات المتحدة لزيارة أسرتها، ومنذ شهر ديسمبر الماضي ترفض إعادة الطفلة إلى والدها في السعودية منتهكة بذلك اتفاقية الحضانة المشتركة.

وذكر محامي الطرف السعودي أن والدة الطفلة ارتكبت خطأ وانتهكت اتفاقية الحضانة، مشيراً إلى أنه لا يمكن للآباء الهروب بأطفالهم لدولة أجنبية، ومن ثم البدء بقضية حضانة جديدة إذا لم تعجبهم خطة الحضانة في الدولة الأم للطفل.

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بعد هروب الأم.. محكمة أمريكية تنظر في قضية إعادة طفلة "سعودية - أمريكية" إلى الرياض
سبق

تنظر محكمة ولاية واشنطن الأمريكية خلال الأسبوع الجاري في قضية إعادة طفلة سعودية - أمريكية (مزدوجة الجنسية) إلى الرياض بعد هروب والدتها (أمريكية الجنسية) من اتفاقية الحضانة.

ووفقاً للتفاصيل التي تناولتها الصحف الأمريكية، فإن المعركة هي بين أم أمريكية ضد طليقها السعودي حيث تسعى لحضانة ابنتهما (خمس سنوات) رغم صدور توقيعها -في وقت سابق- على اتفاقية حضانة في السعودية.

وأشارت التقارير إلى أن الأم تمكنت من إقناع طليقها بالسماح لطفلتهما بمرافقتها الى الولايات المتحدة لزيارة أسرتها، ومنذ شهر ديسمبر الماضي ترفض إعادة الطفلة إلى والدها في السعودية منتهكة بذلك اتفاقية الحضانة المشتركة.

وذكر محامي الطرف السعودي أن والدة الطفلة ارتكبت خطأ وانتهكت اتفاقية الحضانة، مشيراً إلى أنه لا يمكن للآباء الهروب بأطفالهم لدولة أجنبية، ومن ثم البدء بقضية حضانة جديدة إذا لم تعجبهم خطة الحضانة في الدولة الأم للطفل.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
10:22 AM

بعد هروب الأم.. محكمة أمريكية تنظر في قضية إعادة طفلة "سعودية - أمريكية" إلى الرياض

A A A
خالد علي - جدة
2
2,327

تنظر محكمة ولاية واشنطن الأمريكية خلال الأسبوع الجاري في قضية إعادة طفلة سعودية - أمريكية (مزدوجة الجنسية) إلى الرياض بعد هروب والدتها (أمريكية الجنسية) من اتفاقية الحضانة.

ووفقاً للتفاصيل التي تناولتها الصحف الأمريكية، فإن المعركة هي بين أم أمريكية ضد طليقها السعودي حيث تسعى لحضانة ابنتهما (خمس سنوات) رغم صدور توقيعها -في وقت سابق- على اتفاقية حضانة في السعودية.

وأشارت التقارير إلى أن الأم تمكنت من إقناع طليقها بالسماح لطفلتهما بمرافقتها الى الولايات المتحدة لزيارة أسرتها، ومنذ شهر ديسمبر الماضي ترفض إعادة الطفلة إلى والدها في السعودية منتهكة بذلك اتفاقية الحضانة المشتركة.

وذكر محامي الطرف السعودي أن والدة الطفلة ارتكبت خطأ وانتهكت اتفاقية الحضانة، مشيراً إلى أنه لا يمكن للآباء الهروب بأطفالهم لدولة أجنبية، ومن ثم البدء بقضية حضانة جديدة إذا لم تعجبهم خطة الحضانة في الدولة الأم للطفل.

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