ما سر اهتمام كوريا الجنوبية بتوسيع الشراكة مع السعودية؟ .. الإجابة تتكفل بها إنجازات "رؤية 2030"

انتهاز زيارة ولي العهد في توقيع عشرات الاتفاقيات

مما يثير التساؤل في المظاهر المرافقة للزيارة الحالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى كوريا الجنوبية، الاهتمام الكبير الذي تبديه جمهورية كوريا الجنوبية ممثلة في المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص في الارتقاء بالتعاون مع السعودية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، ومن انعكاسات ذلك توقيع كبريات الشركات الكورية 12 اتفاقية لتعزيز التعاون مع شركة أرامكو السعودية.

ومن مظاهر الاهتمام الكوري أيضاً توقيع 15 مذكرة تفاهم بين الجانبين السعودي والكوري، إضافة إلى تسليم رخصتَيْ استثمار من الهيئة العامة للاستثمار لشركات كورية لبدء أعمالها في المملكة، ضمن فعاليات ملتقى الشراكة السعودي - الكوري الذي نظّمته الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط ووكالة كوريا اليوم (الأربعاء) لتشجيع التجارة والاستثمار، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة من الجانبين، وتوقيع البلدين على 10 مذكرات تفاهم وعقود بقيمة 8.3 مليار دولار، فضلاً عن استثمار شركة أرامكو السعودية 4.3 مليار دولار في شركة "إس- أويل" لبناء مصنع للبتروكيماويات.

هل من الوارد أن يتشكّل الاهتمام الكوري الجنوبي في توسيع الشراكة مع المملكة على هذا النحو اللافت دون أسباب حقيقية باعثة له؟ الإجابة بالقطع لا، فكوريا الجنوبية كغيرها من الدول الأخرى تعقد شراكاتها حيثما تتعاظم مصالحها، ومن المؤكد أنها تجد في مردود الشراكة مع المملكة النفع الكثير لها، لكن ماذا يقنعها بجدوى الشراكة؟

الإجابة تكشف عنها الإنجازات التي حققتها السعودية في تطبيق "رؤية 2030"، فمنذ انطلاق رؤية المملكة 2030 في أبريل 2016؛ حققت المملكة ما نسبته 45 في المئة من 500 إصلاح اقتصادي، وتضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، وحققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقاً لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، ولا تزال المملكة تنافس عالميّاً في تحقيق أعلى المراتب، إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي عام 2018 ما نسبته 127 في المئة، إضافة إلى أن المملكة لا تزال تحقق طموحات برنامج "رؤية 2030"؛ إذ بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.