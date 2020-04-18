"رشا" تضيء منزل "السبعي"

رُزق المعلم محمد بن علي الأعجم السبعي، أحد منسوبي مدرسة طارق بن زياد الابتدائية بصبيا، بمولودة جديدة، اتفق وحرمه على تسميتها "رشا".

"سبق" تهنئ "السبعي"، وتسأل الله أن يجعلها من مواليد السعادة، وحفظة كتابه.