كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج الترشيح الأولى

أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة بلجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، اليوم، نتائج الترشيح الأولى لحملة الشهادة الجامعية.
وللاطلاع على النتائج، يمكن زيارة الموقع: kkmar.gov.sa
أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة بلجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، اليوم، نتائج الترشيح الأولى لحملة الشهادة الجامعية.
وللاطلاع على النتائج، يمكن زيارة الموقع: kkmar.gov.sa
أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة بلجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، اليوم، نتائج الترشيح الأولى لحملة الشهادة الجامعية.
وللاطلاع على النتائج، يمكن زيارة الموقع: kkmar.gov.sa
أعلنت وزارة الحرس الوطني، ممثلة بلجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية، اليوم، نتائج الترشيح الأولى لحملة الشهادة الجامعية.
وللاطلاع على النتائج، يمكن زيارة الموقع: kkmar.gov.sa