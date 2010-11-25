النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 326 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 476 خلال الـ24 ساعة الماضية

سقوط مركبة من جسر بطريق الداير- العيدابي ومصرع قائدها

مقاطع فيديو متداولة للحادث.. ولا وجود للمصدات في الموقع

لقي قائد مركبة مصرعه، اليوم، إثر سقوط المركبة من أعلى جسر في عيبان بمركز بلغازي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية موقع الحادث فوراً.

وكانت مقاطع فيديو متداولة للحادث المروع، قد أظهرت أن ضحيته شاب تدحرجت مركبته واستقرت أسفل الجسر بعيبان؛ في ظلّ عدم وجود مصدات بموقع سقوط المركبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سقوط مركبة من جسر بطريق الداير- العيدابي ومصرع قائدها
سبق

لقي قائد مركبة مصرعه، اليوم، إثر سقوط المركبة من أعلى جسر في عيبان بمركز بلغازي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية موقع الحادث فوراً.

وكانت مقاطع فيديو متداولة للحادث المروع، قد أظهرت أن ضحيته شاب تدحرجت مركبته واستقرت أسفل الجسر بعيبان؛ في ظلّ عدم وجود مصدات بموقع سقوط المركبة.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
04:00 PM

سقوط مركبة من جسر بطريق الداير- العيدابي ومصرع قائدها

مقاطع فيديو متداولة للحادث.. ولا وجود للمصدات في الموقع

A A A
محمد المواسي - جازان
1
2,768

لقي قائد مركبة مصرعه، اليوم، إثر سقوط المركبة من أعلى جسر في عيبان بمركز بلغازي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية موقع الحادث فوراً.

وكانت مقاطع فيديو متداولة للحادث المروع، قد أظهرت أن ضحيته شاب تدحرجت مركبته واستقرت أسفل الجسر بعيبان؛ في ظلّ عدم وجود مصدات بموقع سقوط المركبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,109
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,228
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,794
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,544

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة