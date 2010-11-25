سقوط مركبة من جسر بطريق الداير- العيدابي ومصرع قائدها

مقاطع فيديو متداولة للحادث.. ولا وجود للمصدات في الموقع

لقي قائد مركبة مصرعه، اليوم، إثر سقوط المركبة من أعلى جسر في عيبان بمركز بلغازي، فيما باشرت الأجهزة الأمنية والإسعافية موقع الحادث فوراً.

وكانت مقاطع فيديو متداولة للحادث المروع، قد أظهرت أن ضحيته شاب تدحرجت مركبته واستقرت أسفل الجسر بعيبان؛ في ظلّ عدم وجود مصدات بموقع سقوط المركبة.