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10 آلاف شتلة مجانية تنتظر زوّار "مهرجان البُن السابع" بالدائر

مبادرة لهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان .. للتشجيع على زراعته

أعلنت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، مبادرتها لتوزيع (10 آلاف شتلة بُن) في مهرجان البُن السابع بمحافظة الدائر.

وأوضحت الهيئة، أنها ستقوم بتوزيعها بالمجان لزوّار المهرجان، عبر مشاركة الهيئة بمشتل يقوم عليه مشرفون بجناحها المقام بمقرّ المهرجان في محافظة الدائر.

وأوضح المشرف على جناح هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمهرجان البُن السابع المهندس ضيف الله عبده؛ أن الهيئة حرصت على المشاركة والاستعداد مبكراً من خلال جناح الهيئة بداخل معرض البُن، الذي يحتوي على تعريف كامل بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات، مُنوّهاً إلى أن الهيئة هي المصدر الأساس لإنتاج وزارعة وتوزيع شتلات البُن في المملكة، كما أنها تقوم بجهود كبيرة في دعم مزارعي القطاع الجبلي بشتلات البُن مجاناً سعياً لتشجيع هذه الزراعة وتحقيق زيادة الإقبال عليها، وبالتالي رفع مستويات إنتاج محصول البُن.

وأكّد عبده؛ أن الهيئة تطمح في نهاية المهرجان إلى الوصول لـ 10 آلاف شتلة يتم توزيعها على زوّار المهرجان مجاناً.

هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية جازان محافظة الدائر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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10 آلاف شتلة مجانية تنتظر زوّار "مهرجان البُن السابع" بالدائر
سبق

أعلنت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، مبادرتها لتوزيع (10 آلاف شتلة بُن) في مهرجان البُن السابع بمحافظة الدائر.

وأوضحت الهيئة، أنها ستقوم بتوزيعها بالمجان لزوّار المهرجان، عبر مشاركة الهيئة بمشتل يقوم عليه مشرفون بجناحها المقام بمقرّ المهرجان في محافظة الدائر.

وأوضح المشرف على جناح هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمهرجان البُن السابع المهندس ضيف الله عبده؛ أن الهيئة حرصت على المشاركة والاستعداد مبكراً من خلال جناح الهيئة بداخل معرض البُن، الذي يحتوي على تعريف كامل بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات، مُنوّهاً إلى أن الهيئة هي المصدر الأساس لإنتاج وزارعة وتوزيع شتلات البُن في المملكة، كما أنها تقوم بجهود كبيرة في دعم مزارعي القطاع الجبلي بشتلات البُن مجاناً سعياً لتشجيع هذه الزراعة وتحقيق زيادة الإقبال عليها، وبالتالي رفع مستويات إنتاج محصول البُن.

وأكّد عبده؛ أن الهيئة تطمح في نهاية المهرجان إلى الوصول لـ 10 آلاف شتلة يتم توزيعها على زوّار المهرجان مجاناً.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
10:01 AM

10 آلاف شتلة مجانية تنتظر زوّار "مهرجان البُن السابع" بالدائر

مبادرة لهيئة تطوير المناطق الجبلية بجازان .. للتشجيع على زراعته

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محمد المواسي - جازان
3
2,974

أعلنت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان، مبادرتها لتوزيع (10 آلاف شتلة بُن) في مهرجان البُن السابع بمحافظة الدائر.

وأوضحت الهيئة، أنها ستقوم بتوزيعها بالمجان لزوّار المهرجان، عبر مشاركة الهيئة بمشتل يقوم عليه مشرفون بجناحها المقام بمقرّ المهرجان في محافظة الدائر.

وأوضح المشرف على جناح هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بمهرجان البُن السابع المهندس ضيف الله عبده؛ أن الهيئة حرصت على المشاركة والاستعداد مبكراً من خلال جناح الهيئة بداخل معرض البُن، الذي يحتوي على تعريف كامل بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات، مُنوّهاً إلى أن الهيئة هي المصدر الأساس لإنتاج وزارعة وتوزيع شتلات البُن في المملكة، كما أنها تقوم بجهود كبيرة في دعم مزارعي القطاع الجبلي بشتلات البُن مجاناً سعياً لتشجيع هذه الزراعة وتحقيق زيادة الإقبال عليها، وبالتالي رفع مستويات إنتاج محصول البُن.

وأكّد عبده؛ أن الهيئة تطمح في نهاية المهرجان إلى الوصول لـ 10 آلاف شتلة يتم توزيعها على زوّار المهرجان مجاناً.

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