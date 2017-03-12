الخطوط السعودية مستمرة في تسيير رحلاتها من باريس حتى الـ١٣ مارس

سفارة المملكة لدى فرنسا تدعو المواطنين الراغبين في العودة للتواصل معها

‎أوضحت سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية فرنسا، أن الخطوط الجوية السعودية مستمرة في تسيير رحلاتها من مطار ‫شارل ديغول في باريس، حتى تاريخ 13/ 3/ 2020 للراغبين في العودة إلى المملكة.

‎وكانت السفارة قد دعت في وقت سابق المواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية إلى التواصل معها؛ وذلك للترتيب والتنسيق مع الخطوط الناقلة.

وأفادت السفارة بالتواصل مع قسم شؤون السعوديين للرد على استفساراتهم، أو في الحالات الطارئة على الأرقام التالية: (0033673656324- 0033626238195).