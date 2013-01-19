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"الغذاء والدواء" في شهر .. إغلاق 7 منشآت وإيقاف 23 خط إنتاج

4989 زيارة خلال ديسمبر وضبط مخالفات في 41 ألف منتج طبي

نفّذ مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 4989 زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي على منشآت غذائية، ودوائية، علفية، أجهزة طبية، ومراكز بيع مستحضرات التجميل في مختلف مناطق المملكة، أدت إلى تسجيل 3178 مخالفة، وإيقاف 23 خط إنتاج، وإغلاق 7 منشآت.

وضبط المفتشون مخالفات في 41 ألف منتج طبي، و33 ألف عبوة أدوية، ومليوني قرص مستحضر صيدلاني، و524 مستحضراً دوائياً، و1263 منتجاً تجميلياً، إضافةً إلى 822 طناً من المواد الغذائية، و800 ألف لتر مياه معبأة، و6 أطنان من الألوان والنكهات، إضافة إلى 150 طناً من الأعلاف، و14 ألف عبوة مبيدات.

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"الغذاء والدواء" في شهر .. إغلاق 7 منشآت وإيقاف 23 خط إنتاج
سبق

نفّذ مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 4989 زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي على منشآت غذائية، ودوائية، علفية، أجهزة طبية، ومراكز بيع مستحضرات التجميل في مختلف مناطق المملكة، أدت إلى تسجيل 3178 مخالفة، وإيقاف 23 خط إنتاج، وإغلاق 7 منشآت.

وضبط المفتشون مخالفات في 41 ألف منتج طبي، و33 ألف عبوة أدوية، ومليوني قرص مستحضر صيدلاني، و524 مستحضراً دوائياً، و1263 منتجاً تجميلياً، إضافةً إلى 822 طناً من المواد الغذائية، و800 ألف لتر مياه معبأة، و6 أطنان من الألوان والنكهات، إضافة إلى 150 طناً من الأعلاف، و14 ألف عبوة مبيدات.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
11:03 AM

"الغذاء والدواء" في شهر .. إغلاق 7 منشآت وإيقاف 23 خط إنتاج

4989 زيارة خلال ديسمبر وضبط مخالفات في 41 ألف منتج طبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفّذ مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء 4989 زيارة تفتيشية خلال شهر ديسمبر من العام الماضي على منشآت غذائية، ودوائية، علفية، أجهزة طبية، ومراكز بيع مستحضرات التجميل في مختلف مناطق المملكة، أدت إلى تسجيل 3178 مخالفة، وإيقاف 23 خط إنتاج، وإغلاق 7 منشآت.

وضبط المفتشون مخالفات في 41 ألف منتج طبي، و33 ألف عبوة أدوية، ومليوني قرص مستحضر صيدلاني، و524 مستحضراً دوائياً، و1263 منتجاً تجميلياً، إضافةً إلى 822 طناً من المواد الغذائية، و800 ألف لتر مياه معبأة، و6 أطنان من الألوان والنكهات، إضافة إلى 150 طناً من الأعلاف، و14 ألف عبوة مبيدات.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

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