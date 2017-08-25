"القرني" وكيلًا لمحافظة الأفلاج

أصدر أمير الرياض، قرارًا بتعيين علي بن عبدالله القرني وكيلًا لمحافظة الأفلاج على المرتبة الثانية عشرة.

ويمتلك "القرني" سجلًا حافلًا بالنجاح والتميز بالعمل الإداري، تَدَرّج خلالها في العديد من المناصب القيادية .