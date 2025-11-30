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هيئة السياحة تطلق تقويم الفعاليات والمواسم لأشهر الشتاء عبر "روح السعودية"

تُواصل مساعيها لتحقيق مستهدفات القطاع والوصول إلى مليون فرصة وظيفية

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، تقويم الفعاليات والمواسم لأشهر الشتاء عبر منصة "روح السعودية".

وتعيش المملكة خلال الفترة الحالية نموًّا متسارعًا وحِراكًا كبيرًا عبر تفاعل الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة مع جميع المواسم والفعاليات والباقات والوجهات، التي برزت بشكل ملفت عبر "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة.

وواصلت الهيئة جهودها عبر منصة "روح السعودية" من خلال إطلاقها لتقويم الفعاليات والمواسم، التي ستمكّن الجميع من الاطلاع على جميع الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة التي ستنظم حتى مارس المقبل 2022، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء من القطاع العام والخاص من أجل تعزيز هذا الحراك التنموي؛ سواء الاقتصادي أو الاجتماعي، الذي يسهم في توفير الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفرص العمل لشباب وفتيات الوطن.

وبعد النجاحات الكبيرة في تنشيط السياحة المحلية خلال الفترة الماضية، تعمل الهيئة السعودية للسياحة خلال أشهر الشتاء الحالية على جذب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم ككل، عبر حملة ترويجية للترحيب بزوار المملكة للاستمتاع بالمواسم والأنشطة والفعاليات العالمية والنوعية في مختلف مناطق المملكة، عبر شراكاتها المثمرة مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات والفنادق لتقديم العروض الجاذبة والمميزة.

وتعمل الهيئة السعودية للسياحة مع منظومة السياحة السعودية من خلال تعاون وتكامل وثيق لتحقيق مستهدفات القطاع السياحي للإسهام في الوصول إلى مليون فرصة وظيفية، والوصول كذلك إلى 100 مليون زيارة سنوية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%؛ بحلول العام 2030.

يُذكر أن المملكة تشهد هذه الأيام نشاطًا سياحيًّا كبيرًا، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد أسرع القطاعات نموًّا على مستوى العالم، ويحمل في طياته مستقبلًا واعدًا، باعتباره أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هيئة السياحة تطلق تقويم الفعاليات والمواسم لأشهر الشتاء عبر "روح السعودية"
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، تقويم الفعاليات والمواسم لأشهر الشتاء عبر منصة "روح السعودية".

وتعيش المملكة خلال الفترة الحالية نموًّا متسارعًا وحِراكًا كبيرًا عبر تفاعل الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة مع جميع المواسم والفعاليات والباقات والوجهات، التي برزت بشكل ملفت عبر "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة.

وواصلت الهيئة جهودها عبر منصة "روح السعودية" من خلال إطلاقها لتقويم الفعاليات والمواسم، التي ستمكّن الجميع من الاطلاع على جميع الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة التي ستنظم حتى مارس المقبل 2022، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء من القطاع العام والخاص من أجل تعزيز هذا الحراك التنموي؛ سواء الاقتصادي أو الاجتماعي، الذي يسهم في توفير الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفرص العمل لشباب وفتيات الوطن.

وبعد النجاحات الكبيرة في تنشيط السياحة المحلية خلال الفترة الماضية، تعمل الهيئة السعودية للسياحة خلال أشهر الشتاء الحالية على جذب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم ككل، عبر حملة ترويجية للترحيب بزوار المملكة للاستمتاع بالمواسم والأنشطة والفعاليات العالمية والنوعية في مختلف مناطق المملكة، عبر شراكاتها المثمرة مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات والفنادق لتقديم العروض الجاذبة والمميزة.

وتعمل الهيئة السعودية للسياحة مع منظومة السياحة السعودية من خلال تعاون وتكامل وثيق لتحقيق مستهدفات القطاع السياحي للإسهام في الوصول إلى مليون فرصة وظيفية، والوصول كذلك إلى 100 مليون زيارة سنوية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%؛ بحلول العام 2030.

يُذكر أن المملكة تشهد هذه الأيام نشاطًا سياحيًّا كبيرًا، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد أسرع القطاعات نموًّا على مستوى العالم، ويحمل في طياته مستقبلًا واعدًا، باعتباره أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

30 نوفمبر 2021 - 25 ربيع الآخر 1443
01:17 PM

هيئة السياحة تطلق تقويم الفعاليات والمواسم لأشهر الشتاء عبر "روح السعودية"

تُواصل مساعيها لتحقيق مستهدفات القطاع والوصول إلى مليون فرصة وظيفية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للسياحة، تقويم الفعاليات والمواسم لأشهر الشتاء عبر منصة "روح السعودية".

وتعيش المملكة خلال الفترة الحالية نموًّا متسارعًا وحِراكًا كبيرًا عبر تفاعل الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة مع جميع المواسم والفعاليات والباقات والوجهات، التي برزت بشكل ملفت عبر "روح السعودية" الهوية الرسمية للسياحة السعودية؛ التي تشرف عليها الهيئة السعودية للسياحة.

وواصلت الهيئة جهودها عبر منصة "روح السعودية" من خلال إطلاقها لتقويم الفعاليات والمواسم، التي ستمكّن الجميع من الاطلاع على جميع الأنشطة السياحية والترفيهية في المملكة التي ستنظم حتى مارس المقبل 2022، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء من القطاع العام والخاص من أجل تعزيز هذا الحراك التنموي؛ سواء الاقتصادي أو الاجتماعي، الذي يسهم في توفير الفرص الاستثمارية لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وفرص العمل لشباب وفتيات الوطن.

وبعد النجاحات الكبيرة في تنشيط السياحة المحلية خلال الفترة الماضية، تعمل الهيئة السعودية للسياحة خلال أشهر الشتاء الحالية على جذب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة والعالم ككل، عبر حملة ترويجية للترحيب بزوار المملكة للاستمتاع بالمواسم والأنشطة والفعاليات العالمية والنوعية في مختلف مناطق المملكة، عبر شراكاتها المثمرة مع شركات الطيران ومنظمي الرحلات والفنادق لتقديم العروض الجاذبة والمميزة.

وتعمل الهيئة السعودية للسياحة مع منظومة السياحة السعودية من خلال تعاون وتكامل وثيق لتحقيق مستهدفات القطاع السياحي للإسهام في الوصول إلى مليون فرصة وظيفية، والوصول كذلك إلى 100 مليون زيارة سنوية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10%؛ بحلول العام 2030.

يُذكر أن المملكة تشهد هذه الأيام نشاطًا سياحيًّا كبيرًا، يعكس مدى الاهتمام الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي، الذي يُعد أحد أسرع القطاعات نموًّا على مستوى العالم، ويحمل في طياته مستقبلًا واعدًا، باعتباره أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030.

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