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هواتف آيفون تتحدى "القراصنة".. وآبل: اكتشف ثغرة واربح مليون دولار

قدمت نسخاً معدلة لباحثين في أمن المعلومات للتأكد من أمان نظام التشغيل

أعلنت شركة "أبل" الأميركية، أنها ستقدم نسخاً معدلة من هواتف "آيفون" لباحثين في الأمن المعلوماتي، حتى تساعدهم على رصد الثغرات.

وبحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، فإن "أبل" أعلنت عن طرح هذه الأجهزة خلال مؤتمر "القبعات السوداء" الذي أقيم الخميس الماضي.

ووفقاً لسكاي نيوز عربية اعتادت "أبل" على تقديم دعم للباحثين حتى يساعدوها على اكتشاف أي ثغرات محتملة في منتجاتها، لكن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها نسخاً معدلة من آيفون.

وسيجري منح الهواتف المعدلة في إطار برنامج بحثي يركز على درجة الأمان في نظام تشغيل "آيفون" أي "إي أو إس"، ويمنح تعويضاً لكل من يبلغ عن ثغرة.

وتتيح "أبل" إمكانية التبليغ لكل باحث في الأمن المعلوماتي، لكن شريطة أن يثبت سجلاً من المساهمات في هذا المجال.

ومن مزايا هذه الأجهزة المعدلة لـ"آيفون"، أنها ستجعل الباحثين أكثر قدرة على رصد الثغرات، كما سيكون استخدام الأجهزة أكثر سهولة مقارنة بالهواتف العادية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت "أبل" تخصيص مكافأة مليون دولار لكل باحث يكتشف إمكانية للتحكم في هاتف "آيفون"، دون أي تفاعل أو إذن من الشخص الذي يملك الجهاز.

الرئيسية/ تقنية / الأجهزة

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هواتف آيفون تتحدى "القراصنة".. وآبل: اكتشف ثغرة واربح مليون دولار
سبق

أعلنت شركة "أبل" الأميركية، أنها ستقدم نسخاً معدلة من هواتف "آيفون" لباحثين في الأمن المعلوماتي، حتى تساعدهم على رصد الثغرات.

وبحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، فإن "أبل" أعلنت عن طرح هذه الأجهزة خلال مؤتمر "القبعات السوداء" الذي أقيم الخميس الماضي.

ووفقاً لسكاي نيوز عربية اعتادت "أبل" على تقديم دعم للباحثين حتى يساعدوها على اكتشاف أي ثغرات محتملة في منتجاتها، لكن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها نسخاً معدلة من آيفون.

وسيجري منح الهواتف المعدلة في إطار برنامج بحثي يركز على درجة الأمان في نظام تشغيل "آيفون" أي "إي أو إس"، ويمنح تعويضاً لكل من يبلغ عن ثغرة.

وتتيح "أبل" إمكانية التبليغ لكل باحث في الأمن المعلوماتي، لكن شريطة أن يثبت سجلاً من المساهمات في هذا المجال.

ومن مزايا هذه الأجهزة المعدلة لـ"آيفون"، أنها ستجعل الباحثين أكثر قدرة على رصد الثغرات، كما سيكون استخدام الأجهزة أكثر سهولة مقارنة بالهواتف العادية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت "أبل" تخصيص مكافأة مليون دولار لكل باحث يكتشف إمكانية للتحكم في هاتف "آيفون"، دون أي تفاعل أو إذن من الشخص الذي يملك الجهاز.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
11:43 AM

هواتف آيفون تتحدى "القراصنة".. وآبل: اكتشف ثغرة واربح مليون دولار

قدمت نسخاً معدلة لباحثين في أمن المعلومات للتأكد من أمان نظام التشغيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "أبل" الأميركية، أنها ستقدم نسخاً معدلة من هواتف "آيفون" لباحثين في الأمن المعلوماتي، حتى تساعدهم على رصد الثغرات.

وبحسب ما نقل موقع "بزنس إنسايدر"، فإن "أبل" أعلنت عن طرح هذه الأجهزة خلال مؤتمر "القبعات السوداء" الذي أقيم الخميس الماضي.

ووفقاً لسكاي نيوز عربية اعتادت "أبل" على تقديم دعم للباحثين حتى يساعدوها على اكتشاف أي ثغرات محتملة في منتجاتها، لكن هذه هي المرة الأولى التي تمنح فيها نسخاً معدلة من آيفون.

وسيجري منح الهواتف المعدلة في إطار برنامج بحثي يركز على درجة الأمان في نظام تشغيل "آيفون" أي "إي أو إس"، ويمنح تعويضاً لكل من يبلغ عن ثغرة.

وتتيح "أبل" إمكانية التبليغ لكل باحث في الأمن المعلوماتي، لكن شريطة أن يثبت سجلاً من المساهمات في هذا المجال.

ومن مزايا هذه الأجهزة المعدلة لـ"آيفون"، أنها ستجعل الباحثين أكثر قدرة على رصد الثغرات، كما سيكون استخدام الأجهزة أكثر سهولة مقارنة بالهواتف العادية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت "أبل" تخصيص مكافأة مليون دولار لكل باحث يكتشف إمكانية للتحكم في هاتف "آيفون"، دون أي تفاعل أو إذن من الشخص الذي يملك الجهاز.

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