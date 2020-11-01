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شاهد.. المصلون يؤدون صلاة الفجر بالحرم وسط أجواء روحانية تُزامن "المرحلة الثالثة"

وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد ٦٠ ألف شخص يوميًّا.. إجراءات وتدابير

أدى المصلون صلاة الفجر اليوم بالمسجد الحرام؛ وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد عدد (٦٠) ألف شخص يوميًّا، يُسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام، ويتم استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق (اعتمرنا).

وقد وصل المصلون إلى المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان ومنظومة خدمات متكاملة مراعية لكافة متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وفرتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إنها بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام، عززت خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع، والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، وارتداء الكمامات الطبية، والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

المسجد الحرام مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. المصلون يؤدون صلاة الفجر بالحرم وسط أجواء روحانية تُزامن "المرحلة الثالثة"
سبق

أدى المصلون صلاة الفجر اليوم بالمسجد الحرام؛ وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد عدد (٦٠) ألف شخص يوميًّا، يُسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام، ويتم استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق (اعتمرنا).

وقد وصل المصلون إلى المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان ومنظومة خدمات متكاملة مراعية لكافة متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وفرتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إنها بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام، عززت خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع، والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، وارتداء الكمامات الطبية، والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

01 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الأول 1442
08:41 AM

شاهد.. المصلون يؤدون صلاة الفجر بالحرم وسط أجواء روحانية تُزامن "المرحلة الثالثة"

وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد ٦٠ ألف شخص يوميًّا.. إجراءات وتدابير

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أدى المصلون صلاة الفجر اليوم بالمسجد الحرام؛ وفق ما تم تحديده من الجهات المختصة بتحديد عدد (٦٠) ألف شخص يوميًّا، يُسمح لهم بالصلاة في المسجد الحرام، ويتم استقبالهم وفق الإجراءات المحددة، وعن طريق التصاريح المعتمدة من خلال تطبيق (اعتمرنا).

وقد وصل المصلون إلى المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالروحانية والإيمان ومنظومة خدمات متكاملة مراعية لكافة متطلبات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي وفرتها القيادة الرشيدة -حفظها الله- بهدف توفير أفضل سبل الوقاية والسلامة لقاصدي الحرمين الشريفين.

وقالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: إنها بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية العاملة بالمسجد الحرام، عززت خدماتها وتنظيم عمليات دخول وخروج المصلين من خلال نقاط التجمع، والتزامهم بمتطلبات الإجراءات الاحترازية كالخضوع لكشف درجات الحرارة عن طريق الكاميرات الحرارية، وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، وارتداء الكمامات الطبية، والتزامهم بالملصقات الإرشادية التي توضح مسافات التباعد الاجتماعي والمسارات المحددة، وجميع ما استُحدث من وسائل مكافحة العدوى داخل منظومة خدمات الحرم المكي الشريف.

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