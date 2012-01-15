اليوم.. تسجيل أعلى رقم لحالات "كورونا" الحرجة بـ287 مصابًا

"العبدالعالي" يؤكد أن تلقي اللقاحات أسهم في خفض المعدل

سجلت، اليوم، المملكة أعلى رقم للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أشهُر طويلة من تراجعها، بواقع 287 حالة.

وأكدت وزارة الصحة أن معظم الحالات لم تتلقّ اللقاح، مشيرةً إلى أن الرقم كان أقل بـ16 مرة عندما كانت أعداد الإصابات بنفس المعدل عند بداية الجائحة.

وتستعرض "سبق" في هذا التقرير منحنى الحالات الحرجة في شهر يناير، حيث سجل اليوم أعلى رقم بـ287، وفيما يلي بقية التفاصيل:

1 يناير: 61 حالة

2 يناير: 69 حالة

3 يناير:90

4 يناير: 96

5 يناير: 106

6 يناير: 107

7 يناير: 117

8 يناير: 134

9 يناير: 141

10 يناير: 154

11 يناير: 190

12 يناير: 218

13 يناير: 262

14 يناير: 287

وأكدت وزارة الصحة على لسان متحدثها الرسمي د.محمد العبدالعالي أن تلقي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد أسهم في خفض الحالات الحرجة في المملكة، وبيّن أن الحالات الحرجة في المملكة أقل بـ16 مرة عندما كانت أعداد الإصابات بنفس الرقم في أوقات بداية الجائحة؛ بسبب اللقاحات المضادة للفيروس المستجد.

وأشار الدكتور "العبدالعالي" إلى أن هذه النقطة يجب النظر لها بأهمية كبيرة؛ نظرًا لكل ما بذله أفراد المجتمع خلال الفترة الماضية في مواجهة الجائحة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة 14 يناير 2022 عن تسجيل 5628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 604672 حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3511 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 558546 حالة ولله الحمد، وبينت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8903 حالة وفاة، وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 287 حالة.