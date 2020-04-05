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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد العريف "الصهلولي"

أحد منسوبي القوات البرية واُستشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

نقل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد العريف عيسى بن يحيى صهلولي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي اُستشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانب آخر أعرب شقيق وذوو الشهيد الصهلولي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابعٌ من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي اُستشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

نائب أمير جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز الحد الجنوبي شهيد الواجب جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد العريف "الصهلولي"
سبق

نقل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد العريف عيسى بن يحيى صهلولي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي اُستشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانب آخر أعرب شقيق وذوو الشهيد الصهلولي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابعٌ من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي اُستشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
01:20 AM

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي وأسرة الشهيد العريف "الصهلولي"

أحد منسوبي القوات البرية واُستشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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نقل الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي وأسرة الشهيد العريف عيسى بن يحيى صهلولي، أحد منسوبي القوات البرية، الذي اُستشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانب آخر أعرب شقيق وذوو الشهيد الصهلولي عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة ولسمو نائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابعٌ من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي اُستشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

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