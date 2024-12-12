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السعودية الأولى عربيًّا والرابعة عالميًّا من حيث الدول الأقل ديونًا

رغم انخفاض أسعار النفط تفوقت على اقتصادات كبرى ومهمة في العالم

كشف تقرير اقتصادي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول عربيًّا والرابع عالميًّا من حيث الدول الأقل ديونًا.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تُعد كذلك من بين أفضل دول العالم من حيث تحمُّل الديون على خزانتها العامة، وتتفوق في ذلك على العديد من الاقتصادات الكبرى والمهمة في العالم.

وبحسب التقرير، الذي يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم، والوضع المالي لها، فإن السعودية تمكنت من الحفاظ على مستويات منخفضة للدَّين على الرغم من هبوط أسعار النفط، ويبلغ 12.4 % فقط من الناتج المحلي. ويُعد تدني مستوى الدَّين العام من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي.

وفي المركز الثاني عربيًّا والسابع عالميًّا جاءت الكويت بوصفها واحدة من أفضل اقتصادات العرب. ويبلغ الدَّين العام 18.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فيما حلت الإمارات في المركز الثالث عربيًّا والتاسع عالميًّا، ويبلغ إجمالي الدَّين العام 19.3 % من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الصعيد العالمي جاءت هونج كونج في المركز الأول، ويبلغ الدَّين العام نحو 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ثم بروناي التي تعتمد منذ استقلالها على تصدير النفط والغاز، وثالثًا جاءت إستونيا، وخامسًا بوتسوانا، وسادسًا روسيا، وثامنًا نيجيريا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية الأولى عربيًّا والرابعة عالميًّا من حيث الدول الأقل ديونًا
سبق

كشف تقرير اقتصادي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول عربيًّا والرابع عالميًّا من حيث الدول الأقل ديونًا.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تُعد كذلك من بين أفضل دول العالم من حيث تحمُّل الديون على خزانتها العامة، وتتفوق في ذلك على العديد من الاقتصادات الكبرى والمهمة في العالم.

وبحسب التقرير، الذي يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم، والوضع المالي لها، فإن السعودية تمكنت من الحفاظ على مستويات منخفضة للدَّين على الرغم من هبوط أسعار النفط، ويبلغ 12.4 % فقط من الناتج المحلي. ويُعد تدني مستوى الدَّين العام من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي.

وفي المركز الثاني عربيًّا والسابع عالميًّا جاءت الكويت بوصفها واحدة من أفضل اقتصادات العرب. ويبلغ الدَّين العام 18.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فيما حلت الإمارات في المركز الثالث عربيًّا والتاسع عالميًّا، ويبلغ إجمالي الدَّين العام 19.3 % من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الصعيد العالمي جاءت هونج كونج في المركز الأول، ويبلغ الدَّين العام نحو 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ثم بروناي التي تعتمد منذ استقلالها على تصدير النفط والغاز، وثالثًا جاءت إستونيا، وخامسًا بوتسوانا، وسادسًا روسيا، وثامنًا نيجيريا.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
12:57 AM

السعودية الأولى عربيًّا والرابعة عالميًّا من حيث الدول الأقل ديونًا

رغم انخفاض أسعار النفط تفوقت على اقتصادات كبرى ومهمة في العالم

A A A
خالد علي - الرياض
16
14,567

كشف تقرير اقتصادي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن المملكة العربية السعودية تحتل المركز الأول عربيًّا والرابع عالميًّا من حيث الدول الأقل ديونًا.

وأشار التقرير إلى أن السعودية تُعد كذلك من بين أفضل دول العالم من حيث تحمُّل الديون على خزانتها العامة، وتتفوق في ذلك على العديد من الاقتصادات الكبرى والمهمة في العالم.

وبحسب التقرير، الذي يستعرض المخاطر التي تواجه اقتصادات العالم، والوضع المالي لها، فإن السعودية تمكنت من الحفاظ على مستويات منخفضة للدَّين على الرغم من هبوط أسعار النفط، ويبلغ 12.4 % فقط من الناتج المحلي. ويُعد تدني مستوى الدَّين العام من المؤشرات المهمة على جودة الوضع الاقتصادي.

وفي المركز الثاني عربيًّا والسابع عالميًّا جاءت الكويت بوصفها واحدة من أفضل اقتصادات العرب. ويبلغ الدَّين العام 18.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. فيما حلت الإمارات في المركز الثالث عربيًّا والتاسع عالميًّا، ويبلغ إجمالي الدَّين العام 19.3 % من إجمالي الناتج المحلي.

وعلى الصعيد العالمي جاءت هونج كونج في المركز الأول، ويبلغ الدَّين العام نحو 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ثم بروناي التي تعتمد منذ استقلالها على تصدير النفط والغاز، وثالثًا جاءت إستونيا، وخامسًا بوتسوانا، وسادسًا روسيا، وثامنًا نيجيريا.

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