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"أمانة جدة" تعلن بدء التأهيل لخمسة مشروعات ضمن المنافسة المحدودة

لتطوير الواجهة البحرية بأبحر ومعالجة التلوث البصري في نطاق البلديات

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء التأهيل لتنفيذ خمسة مشروعات، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي, وذلك لتطوير الواجهة البحرية بأبحر, ومعالجة التلوث البصري في نطاق البلديات الفرعية وعلى المحاور الرئيسية, وإغلاق الخلايا بمردم النفايات في وادي عسلاء.
ودعت الأمانة المقاولين الراغبين في التأهيل للمشاريع التي ستطرح لاحقًا, إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النماذج وتقديمها للأمانة خلال الفترات المعلنة على الموقع الإلكتروني.
ويأتي تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر كأحد مشاريع التأهيل المعلن عنها، متضمناً تصميماً يضاهي واجهة جدة البحرية (الكورنيش الشمالي) من حيث الخدمات والناحية الوظيفية والجمالية، وعمل ممشى متكامل ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وألعاب أطفال، علاوة على ربط أبحر الشمالية والجنوبية وتوزيع الفرص الاستثمارية ومراعاة حماية البيئة.
وبدأت أمانة جدة التأهيل لمشروعين في معالجة مظاهر التلوث البصري بالمحاور الرئيسية شمال وجنوب المحافظة للارتقاء بمستواها وشكلها الجمالي من خلال تطوير وتأهيل جميع عناصر الطريق, والتي تشمل أعمال تأهيل وصيانة الأسفلت والدهانات, وتأهيل وتطوير الأرصفة وشبكة الإنارة والمسطحات الخضراء والمزروعات بجانب رفع كفاءة السلامة المرورية على المحور، كما خصصت الأمانة مشروعاً لدعم أعمال البلديات الفرعية في معالجة التلوث البصري متضمناً توفير المعدات اللازمة وتشغيلها.
وشملت مشاريع التأهيل أيضاً تنفيذ مشروع إغلاق الخلايا رقم (3،2،1) بمردم النفايات الجديد بوادي عسلاء إغلاقاً بيئياً هندسياً كاملاً وما يشمله من أعمال حفر وردم وتركيب مواد عزل, وإنشاء شبكة لسحب مياه الرشيح وربطها بشبكة الجمع القائمة, وأخرى لتجميع الغاز بغرض توليد الطاقة الكهربائية, إضافة إلى تركيب غطاء نباتي مع شبكة ري لتحسين المشهد الحضري للمردم طبقاً للاشتراطات الهندسية والبيئية العالمية في مجال المرادم الصحية وموافقة الجهات المعنية على خطة الإغلاق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جدة" تعلن بدء التأهيل لخمسة مشروعات ضمن المنافسة المحدودة
سبق

أعلنت أمانة محافظة جدة بدء التأهيل لتنفيذ خمسة مشروعات، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي, وذلك لتطوير الواجهة البحرية بأبحر, ومعالجة التلوث البصري في نطاق البلديات الفرعية وعلى المحاور الرئيسية, وإغلاق الخلايا بمردم النفايات في وادي عسلاء.
ودعت الأمانة المقاولين الراغبين في التأهيل للمشاريع التي ستطرح لاحقًا, إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النماذج وتقديمها للأمانة خلال الفترات المعلنة على الموقع الإلكتروني.
ويأتي تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر كأحد مشاريع التأهيل المعلن عنها، متضمناً تصميماً يضاهي واجهة جدة البحرية (الكورنيش الشمالي) من حيث الخدمات والناحية الوظيفية والجمالية، وعمل ممشى متكامل ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وألعاب أطفال، علاوة على ربط أبحر الشمالية والجنوبية وتوزيع الفرص الاستثمارية ومراعاة حماية البيئة.
وبدأت أمانة جدة التأهيل لمشروعين في معالجة مظاهر التلوث البصري بالمحاور الرئيسية شمال وجنوب المحافظة للارتقاء بمستواها وشكلها الجمالي من خلال تطوير وتأهيل جميع عناصر الطريق, والتي تشمل أعمال تأهيل وصيانة الأسفلت والدهانات, وتأهيل وتطوير الأرصفة وشبكة الإنارة والمسطحات الخضراء والمزروعات بجانب رفع كفاءة السلامة المرورية على المحور، كما خصصت الأمانة مشروعاً لدعم أعمال البلديات الفرعية في معالجة التلوث البصري متضمناً توفير المعدات اللازمة وتشغيلها.
وشملت مشاريع التأهيل أيضاً تنفيذ مشروع إغلاق الخلايا رقم (3،2،1) بمردم النفايات الجديد بوادي عسلاء إغلاقاً بيئياً هندسياً كاملاً وما يشمله من أعمال حفر وردم وتركيب مواد عزل, وإنشاء شبكة لسحب مياه الرشيح وربطها بشبكة الجمع القائمة, وأخرى لتجميع الغاز بغرض توليد الطاقة الكهربائية, إضافة إلى تركيب غطاء نباتي مع شبكة ري لتحسين المشهد الحضري للمردم طبقاً للاشتراطات الهندسية والبيئية العالمية في مجال المرادم الصحية وموافقة الجهات المعنية على خطة الإغلاق.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
03:20 PM

"أمانة جدة" تعلن بدء التأهيل لخمسة مشروعات ضمن المنافسة المحدودة

لتطوير الواجهة البحرية بأبحر ومعالجة التلوث البصري في نطاق البلديات

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عبدالله الراجحي - جدة
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أعلنت أمانة محافظة جدة بدء التأهيل لتنفيذ خمسة مشروعات، ضمن أهداف ومبادرات برنامج التحول البلدي, وذلك لتطوير الواجهة البحرية بأبحر, ومعالجة التلوث البصري في نطاق البلديات الفرعية وعلى المحاور الرئيسية, وإغلاق الخلايا بمردم النفايات في وادي عسلاء.
ودعت الأمانة المقاولين الراغبين في التأهيل للمشاريع التي ستطرح لاحقًا, إلى الاطلاع على متطلبات التأهيل وتعبئة النماذج وتقديمها للأمانة خلال الفترات المعلنة على الموقع الإلكتروني.
ويأتي تنفيذ مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر كأحد مشاريع التأهيل المعلن عنها، متضمناً تصميماً يضاهي واجهة جدة البحرية (الكورنيش الشمالي) من حيث الخدمات والناحية الوظيفية والجمالية، وعمل ممشى متكامل ومسطحات خضراء ومناطق مفتوحة وألعاب أطفال، علاوة على ربط أبحر الشمالية والجنوبية وتوزيع الفرص الاستثمارية ومراعاة حماية البيئة.
وبدأت أمانة جدة التأهيل لمشروعين في معالجة مظاهر التلوث البصري بالمحاور الرئيسية شمال وجنوب المحافظة للارتقاء بمستواها وشكلها الجمالي من خلال تطوير وتأهيل جميع عناصر الطريق, والتي تشمل أعمال تأهيل وصيانة الأسفلت والدهانات, وتأهيل وتطوير الأرصفة وشبكة الإنارة والمسطحات الخضراء والمزروعات بجانب رفع كفاءة السلامة المرورية على المحور، كما خصصت الأمانة مشروعاً لدعم أعمال البلديات الفرعية في معالجة التلوث البصري متضمناً توفير المعدات اللازمة وتشغيلها.
وشملت مشاريع التأهيل أيضاً تنفيذ مشروع إغلاق الخلايا رقم (3،2،1) بمردم النفايات الجديد بوادي عسلاء إغلاقاً بيئياً هندسياً كاملاً وما يشمله من أعمال حفر وردم وتركيب مواد عزل, وإنشاء شبكة لسحب مياه الرشيح وربطها بشبكة الجمع القائمة, وأخرى لتجميع الغاز بغرض توليد الطاقة الكهربائية, إضافة إلى تركيب غطاء نباتي مع شبكة ري لتحسين المشهد الحضري للمردم طبقاً للاشتراطات الهندسية والبيئية العالمية في مجال المرادم الصحية وموافقة الجهات المعنية على خطة الإغلاق.

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