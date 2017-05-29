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هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية

سجّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم، هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية.

وذكر المركز أن الهزة سُجلت على عمق 20 كيلو متراً ومسافة 201 كيلو متر شمال شرقي مدينة شيبا، التي يقطنها نحو 919 ألف نسمة.

ولم يتم الإبلاغ عن أيّ خطر من حدوث تسونامي، كما لم ترد أنباءٌ عن تسجيل ضحايا.

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هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية
سبق

سجّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم، هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية.

وذكر المركز أن الهزة سُجلت على عمق 20 كيلو متراً ومسافة 201 كيلو متر شمال شرقي مدينة شيبا، التي يقطنها نحو 919 ألف نسمة.

ولم يتم الإبلاغ عن أيّ خطر من حدوث تسونامي، كما لم ترد أنباءٌ عن تسجيل ضحايا.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
10:20 AM

هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، اليوم، هزة أرضية بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هونشو اليابانية.

وذكر المركز أن الهزة سُجلت على عمق 20 كيلو متراً ومسافة 201 كيلو متر شمال شرقي مدينة شيبا، التي يقطنها نحو 919 ألف نسمة.

ولم يتم الإبلاغ عن أيّ خطر من حدوث تسونامي، كما لم ترد أنباءٌ عن تسجيل ضحايا.

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