المكسيك: 414 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد
تسجيل 4775 إصابة جديدة
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 4775 إصابة جديدة بفيروس كورونا و414 وفاة خلال 24 ساعة.
ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 753090 إصابة و78492 وفاة. وتشير تقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير؛ نظرًا لقلة الاختبارات.
فيروس كورونا الجديد
المكسيك: 414 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-03
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 4775 إصابة جديدة بفيروس كورونا و414 وفاة خلال 24 ساعة.
ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 753090 إصابة و78492 وفاة. وتشير تقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير؛ نظرًا لقلة الاختبارات.
03 أكتوبر 2020 - 16 صفر 1442
10:23 AM
المكسيك: 414 وفاة جديدة بكورونا خلال يوم واحد
تسجيل 4775 إصابة جديدة
أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية اليوم تسجيل 4775 إصابة جديدة بفيروس كورونا و414 وفاة خلال 24 ساعة.
ويبلغ إجمالي العدد المسجل في البلاد حتى الآن 753090 إصابة و78492 وفاة. وتشير تقديرات إلى أن الأعداد الفعلية للإصابات أعلى بكثير؛ نظرًا لقلة الاختبارات.