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أصدقاء المرضى بعنيزة تنفذ "الحاج مولود" و"طعمتك صحية"

حملتان تستهدفان رفع الوعي ضمن رسالة الجمعية

نظّمت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة حملة "الحاج مولود"، التي تستهدف حجاج بيت الله الحرام، وحملة "طعمتك صحية" التي تهدف لتوعية المجتمع بالاهتمام بسلامة ومأمونية لحوم الأضاحي.

وقالت رئيسة وحدة التوعية الصحية غدي بنت عبد الله الخلف: ضمن سلسلة البرامج الصحية التثقيفية التي تستهدفها وحدة التوعية الصحية لتثقيف الفرد والمجتمع، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وامتدادًا لدور الجمعية في تعزيز الجوانب التوعوية والتثقيفية للمجتمع لتحقيق سبل الوقاية وجودة الحياة وفق رؤية مملكتنا الحبيبة؛ حيث نفذنا حملة "الحاج مولود" بالتعاون مع عدد من شركات خدمة حجاج الداخل وإحدى الصيدليات.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف لمشاركة الحجاج شعيرة الحج ثقافيًّا ودينيًّا وصحيًّا، وذلك بإعداد كتيب يحتوي على جميع ما يهم الحاج من منشورات توعوية متنوعة، كمنشورة مناسك الحج والإجهاد الحراري والتسمم الغذائي والاحتياطات اللازمة للحلاقة، ونصائح دوائية وحقيبة الحاج الصحية، علاوة على مقتطفات للحاج يدون بها استعداداته وجميع ذكرياته، وحقيبة إسعافات أولية لكل حاج.

وتضيف الخلف: وشارك في إعداد وتجهيز الحملة عضوات الفريق النسائي بشائر عسيري وجنى الرميح وربى الشيحي وشهد الدرع ووصايف المرزوقي ولينا الميمان وجود السليم وهتون الخويطر والعنود الربيعي وسمر السويحل.

وأردفت: بالنسبة لحملة "طعمتك صحية " فتتمثل في توزيع أكياس طعمة العيد في عدد من الأسواق كمعايدة من الجمعية، مرفق بها كارت يحتوي على باركود يتم مسحه إلكترونيًّا لتظهر جميع النصائح والتعليمات الصحية للذبح، والتأكد من سلامة اللحوم وطريقة حفظها.

وأكدت: وتضمن ذلك أهم أساليب الحفاظ على سلامة اللحوم بعدم تركها خارج الثلاجة أو التجميد لوقت طويل، أو وضعها في أكياس يمنع استخدامها للمواد الغذائية، وذلك بمشاركة عضوات وحدة التوعية الصحية جنى الرميح وربى الشيحي وهناء الحطاب ومروة المزيرعي وشهد البطي وسارة البطي وجود السليم ولينا الميمان وفاطمة حيدر وهتون الخويطر والعنود الربيعي وسمر السويحل ووصايف المرزوقي.

واختتمت: الحملتان حققتا أهدافهما المنشودة، وحظيتا بإقبال كبير. والجمعية تسعى جاهدة إلى الريادة في مجال التوعية الصحية بشتى المواضيع التي تهم الفرد والمجتمع، متمنيةً للجميع حجًّا مبرورًا وعيدًا سعيدًا وأضحى مباركًا.

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أصدقاء المرضى بعنيزة تنفذ "الحاج مولود" و"طعمتك صحية"
سبق

نظّمت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة حملة "الحاج مولود"، التي تستهدف حجاج بيت الله الحرام، وحملة "طعمتك صحية" التي تهدف لتوعية المجتمع بالاهتمام بسلامة ومأمونية لحوم الأضاحي.

وقالت رئيسة وحدة التوعية الصحية غدي بنت عبد الله الخلف: ضمن سلسلة البرامج الصحية التثقيفية التي تستهدفها وحدة التوعية الصحية لتثقيف الفرد والمجتمع، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وامتدادًا لدور الجمعية في تعزيز الجوانب التوعوية والتثقيفية للمجتمع لتحقيق سبل الوقاية وجودة الحياة وفق رؤية مملكتنا الحبيبة؛ حيث نفذنا حملة "الحاج مولود" بالتعاون مع عدد من شركات خدمة حجاج الداخل وإحدى الصيدليات.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف لمشاركة الحجاج شعيرة الحج ثقافيًّا ودينيًّا وصحيًّا، وذلك بإعداد كتيب يحتوي على جميع ما يهم الحاج من منشورات توعوية متنوعة، كمنشورة مناسك الحج والإجهاد الحراري والتسمم الغذائي والاحتياطات اللازمة للحلاقة، ونصائح دوائية وحقيبة الحاج الصحية، علاوة على مقتطفات للحاج يدون بها استعداداته وجميع ذكرياته، وحقيبة إسعافات أولية لكل حاج.

وتضيف الخلف: وشارك في إعداد وتجهيز الحملة عضوات الفريق النسائي بشائر عسيري وجنى الرميح وربى الشيحي وشهد الدرع ووصايف المرزوقي ولينا الميمان وجود السليم وهتون الخويطر والعنود الربيعي وسمر السويحل.

وأردفت: بالنسبة لحملة "طعمتك صحية " فتتمثل في توزيع أكياس طعمة العيد في عدد من الأسواق كمعايدة من الجمعية، مرفق بها كارت يحتوي على باركود يتم مسحه إلكترونيًّا لتظهر جميع النصائح والتعليمات الصحية للذبح، والتأكد من سلامة اللحوم وطريقة حفظها.

وأكدت: وتضمن ذلك أهم أساليب الحفاظ على سلامة اللحوم بعدم تركها خارج الثلاجة أو التجميد لوقت طويل، أو وضعها في أكياس يمنع استخدامها للمواد الغذائية، وذلك بمشاركة عضوات وحدة التوعية الصحية جنى الرميح وربى الشيحي وهناء الحطاب ومروة المزيرعي وشهد البطي وسارة البطي وجود السليم ولينا الميمان وفاطمة حيدر وهتون الخويطر والعنود الربيعي وسمر السويحل ووصايف المرزوقي.

واختتمت: الحملتان حققتا أهدافهما المنشودة، وحظيتا بإقبال كبير. والجمعية تسعى جاهدة إلى الريادة في مجال التوعية الصحية بشتى المواضيع التي تهم الفرد والمجتمع، متمنيةً للجميع حجًّا مبرورًا وعيدًا سعيدًا وأضحى مباركًا.

21 يوليو 2021 - 11 ذو الحجة 1442
05:47 PM

أصدقاء المرضى بعنيزة تنفذ "الحاج مولود" و"طعمتك صحية"

حملتان تستهدفان رفع الوعي ضمن رسالة الجمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - عنيزة
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نظّمت جمعية أصدقاء المرضى بعنيزة حملة "الحاج مولود"، التي تستهدف حجاج بيت الله الحرام، وحملة "طعمتك صحية" التي تهدف لتوعية المجتمع بالاهتمام بسلامة ومأمونية لحوم الأضاحي.

وقالت رئيسة وحدة التوعية الصحية غدي بنت عبد الله الخلف: ضمن سلسلة البرامج الصحية التثقيفية التي تستهدفها وحدة التوعية الصحية لتثقيف الفرد والمجتمع، وذلك بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة وامتدادًا لدور الجمعية في تعزيز الجوانب التوعوية والتثقيفية للمجتمع لتحقيق سبل الوقاية وجودة الحياة وفق رؤية مملكتنا الحبيبة؛ حيث نفذنا حملة "الحاج مولود" بالتعاون مع عدد من شركات خدمة حجاج الداخل وإحدى الصيدليات.

وأشارت إلى أن الحملة تهدف لمشاركة الحجاج شعيرة الحج ثقافيًّا ودينيًّا وصحيًّا، وذلك بإعداد كتيب يحتوي على جميع ما يهم الحاج من منشورات توعوية متنوعة، كمنشورة مناسك الحج والإجهاد الحراري والتسمم الغذائي والاحتياطات اللازمة للحلاقة، ونصائح دوائية وحقيبة الحاج الصحية، علاوة على مقتطفات للحاج يدون بها استعداداته وجميع ذكرياته، وحقيبة إسعافات أولية لكل حاج.

وتضيف الخلف: وشارك في إعداد وتجهيز الحملة عضوات الفريق النسائي بشائر عسيري وجنى الرميح وربى الشيحي وشهد الدرع ووصايف المرزوقي ولينا الميمان وجود السليم وهتون الخويطر والعنود الربيعي وسمر السويحل.

وأردفت: بالنسبة لحملة "طعمتك صحية " فتتمثل في توزيع أكياس طعمة العيد في عدد من الأسواق كمعايدة من الجمعية، مرفق بها كارت يحتوي على باركود يتم مسحه إلكترونيًّا لتظهر جميع النصائح والتعليمات الصحية للذبح، والتأكد من سلامة اللحوم وطريقة حفظها.

وأكدت: وتضمن ذلك أهم أساليب الحفاظ على سلامة اللحوم بعدم تركها خارج الثلاجة أو التجميد لوقت طويل، أو وضعها في أكياس يمنع استخدامها للمواد الغذائية، وذلك بمشاركة عضوات وحدة التوعية الصحية جنى الرميح وربى الشيحي وهناء الحطاب ومروة المزيرعي وشهد البطي وسارة البطي وجود السليم ولينا الميمان وفاطمة حيدر وهتون الخويطر والعنود الربيعي وسمر السويحل ووصايف المرزوقي.

واختتمت: الحملتان حققتا أهدافهما المنشودة، وحظيتا بإقبال كبير. والجمعية تسعى جاهدة إلى الريادة في مجال التوعية الصحية بشتى المواضيع التي تهم الفرد والمجتمع، متمنيةً للجميع حجًّا مبرورًا وعيدًا سعيدًا وأضحى مباركًا.

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