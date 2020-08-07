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"حماية المستهلك": الناقل الجوي ملزم بتأمين البديل إذا ألغيت الرحلة خلال التواجد في المطار

أكدت أن عليه دفع فارق التكلفة في حال كانت الدرجة أقل من المحجوزة

قالت جمعية حماية المستهلك: إن "من حقوقك لدى الناقل الجوي في حال إلغاء رحلتك الجوية وأنت في المطار، تأمين الناقل الجوي لرحلة بديلة للتي تم إلغاؤها".

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أعلى، يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق التكلفة، وإذا كانت الرحلة البديلة على درجة إركاب أدنى، فيلتزم الناقل الجوي بإعادة فرق قيمة الدرجة، وفق أقل سعر على الدرجة، إضافة إلى تعويض العميل بما يعادل (50%) من تلك القيمة".

حماية المستهلك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حماية المستهلك": الناقل الجوي ملزم بتأمين البديل إذا ألغيت الرحلة خلال التواجد في المطار
سبق

قالت جمعية حماية المستهلك: إن "من حقوقك لدى الناقل الجوي في حال إلغاء رحلتك الجوية وأنت في المطار، تأمين الناقل الجوي لرحلة بديلة للتي تم إلغاؤها".

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أعلى، يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق التكلفة، وإذا كانت الرحلة البديلة على درجة إركاب أدنى، فيلتزم الناقل الجوي بإعادة فرق قيمة الدرجة، وفق أقل سعر على الدرجة، إضافة إلى تعويض العميل بما يعادل (50%) من تلك القيمة".

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
10:10 PM

"حماية المستهلك": الناقل الجوي ملزم بتأمين البديل إذا ألغيت الرحلة خلال التواجد في المطار

أكدت أن عليه دفع فارق التكلفة في حال كانت الدرجة أقل من المحجوزة

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ذياب الشمري - الرياض
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قالت جمعية حماية المستهلك: إن "من حقوقك لدى الناقل الجوي في حال إلغاء رحلتك الجوية وأنت في المطار، تأمين الناقل الجوي لرحلة بديلة للتي تم إلغاؤها".

وأضافت عبر حسابها على موقع "تويتر": "إذا كانت الرحلة البديلة على درجة أعلى، يتحمل الناقل الجوي قيمة فارق التكلفة، وإذا كانت الرحلة البديلة على درجة إركاب أدنى، فيلتزم الناقل الجوي بإعادة فرق قيمة الدرجة، وفق أقل سعر على الدرجة، إضافة إلى تعويض العميل بما يعادل (50%) من تلك القيمة".

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