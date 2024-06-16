صفر وفيات بمحافظة رماح وتسجيل 44 حالة إصابة منذ بداية الجائحة

من أقل المحافظات التي سجلت حالات نشطة بالمملكة

أظهرت إحصائية وزارة الصحة بلوغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن ٤٤ إصابة، وتعافي ١٧ حالة، لتصل عدد الحالات النشطة إلى ٢٦ حالة تحت العناية الطبية.

وتعد محافظة رماح من أقل المحافظات التي سجلت حالات نشطة بالمملكة منذ بداية الجائحة، وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل 4267 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 136,315 إصابة.