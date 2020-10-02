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"مدني الطائف" يبحث عن مفقودة جرفتها السيول في وادي العرج

انتشرت المعدات والقوارب في الموقع منذُ ٥ ساعات

تواصل فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف, بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، وبعض الفرق التطوعية الأخرى، مهام البحث عن مفقودة وفقاً للبلاغ الوارد، جرفتها السيول الناتجة من الأمطار اليوم في وادي العرج، حيث إنتشرت المعدات والقوارب في الموقع منذُ خمس ساعات، ولا زالت تتواجد.

وكان الدفاع المدني نشر على حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها أن "منطقة مكة المكرمة وعدداً من محافظاتها تشهد هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة، حيث ورد عدد من البلاغات تم التعامل معها ولم تسفر عن إصابات ولله الحمد، عدا حالة واحدة جرفها السيل بوادي العرج بالطائف، وباشرت الفرق المختصة عملية البحث".

مدني الطائف الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الطائف" يبحث عن مفقودة جرفتها السيول في وادي العرج
سبق

تواصل فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف, بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، وبعض الفرق التطوعية الأخرى، مهام البحث عن مفقودة وفقاً للبلاغ الوارد، جرفتها السيول الناتجة من الأمطار اليوم في وادي العرج، حيث إنتشرت المعدات والقوارب في الموقع منذُ خمس ساعات، ولا زالت تتواجد.

وكان الدفاع المدني نشر على حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها أن "منطقة مكة المكرمة وعدداً من محافظاتها تشهد هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة، حيث ورد عدد من البلاغات تم التعامل معها ولم تسفر عن إصابات ولله الحمد، عدا حالة واحدة جرفها السيل بوادي العرج بالطائف، وباشرت الفرق المختصة عملية البحث".

02 أكتوبر 2020 - 15 صفر 1442
01:26 AM

"مدني الطائف" يبحث عن مفقودة جرفتها السيول في وادي العرج

انتشرت المعدات والقوارب في الموقع منذُ ٥ ساعات

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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2,054

تواصل فرق الدفاع المدني بمحافظة الطائف, بالتعاون مع جمعية ساعد للبحث والإنقاذ، وبعض الفرق التطوعية الأخرى، مهام البحث عن مفقودة وفقاً للبلاغ الوارد، جرفتها السيول الناتجة من الأمطار اليوم في وادي العرج، حيث إنتشرت المعدات والقوارب في الموقع منذُ خمس ساعات، ولا زالت تتواجد.

وكان الدفاع المدني نشر على حسابه في تويتر تغريدة جاء فيها أن "منطقة مكة المكرمة وعدداً من محافظاتها تشهد هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة، حيث ورد عدد من البلاغات تم التعامل معها ولم تسفر عن إصابات ولله الحمد، عدا حالة واحدة جرفها السيل بوادي العرج بالطائف، وباشرت الفرق المختصة عملية البحث".

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