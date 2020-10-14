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الشورى يطالب بإلغاء شرط "5 سنوات على الثانوية" لقبول الطلاب في الجامعات

دعا إلى إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بأشكاله كافة وتطوير التعليم عن بُعد

طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة التعليم بإلغاء شرط: ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، وهي توصية إضافية تقدم بها د. أحمد الزيلعي.

ودعا الشورى مجلس شؤون الجامعات، إلى دراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بأشكاله وصوره كافة، وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية، كما طالب المجلس وزارة التعليم بتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي.

من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة النقل، بعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية وإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات.

وفي قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440 / 1441 هـ، قال المجلس: على وزارة النقل رفع تقارير عن سير التنفيذ في الإستراتيجية الوطنية للنقل إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433هـ، بشأن الإستراتيجية الوطنية للنقل.

مجلس الشورى

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشورى يطالب بإلغاء شرط "5 سنوات على الثانوية" لقبول الطلاب في الجامعات
سبق

طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة التعليم بإلغاء شرط: ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، وهي توصية إضافية تقدم بها د. أحمد الزيلعي.

ودعا الشورى مجلس شؤون الجامعات، إلى دراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بأشكاله وصوره كافة، وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية، كما طالب المجلس وزارة التعليم بتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي.

من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة النقل، بعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية وإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات.

وفي قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440 / 1441 هـ، قال المجلس: على وزارة النقل رفع تقارير عن سير التنفيذ في الإستراتيجية الوطنية للنقل إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433هـ، بشأن الإستراتيجية الوطنية للنقل.

14 أكتوبر 2020 - 27 صفر 1442
01:09 PM

الشورى يطالب بإلغاء شرط "5 سنوات على الثانوية" لقبول الطلاب في الجامعات

دعا إلى إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بأشكاله كافة وتطوير التعليم عن بُعد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالب مجلس #الشورى، اليوم، وزارة التعليم بإلغاء شرط: ألا يكون قد مضى على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات لقبول الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية، وهي توصية إضافية تقدم بها د. أحمد الزيلعي.

ودعا الشورى مجلس شؤون الجامعات، إلى دراسة إعداد مشروع نظام لمكافحة الفساد العلمي بأشكاله وصوره كافة، وإعداد دراسة لإعادة تأهيل وتوزيع الموارد البشرية الإدارية، كما طالب المجلس وزارة التعليم بتطوير التعليم عن بعد والتعليم المدمج بما يضمن استخدامهما تكاملياً مع التعليم الاعتيادي.

من جهة أخرى، طالب المجلس وزارة النقل، بعمل الإجراءات الفنية والاحترازية التي تحد من الانهيارات الصخرية على الطرق، وتحد من سقوط السيارات في المناطق الجبلية وإيجاد حلول عملية لمشكلة الزيادة في تكاليف صيانة الطرق والعقبات.

وفي قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1440 / 1441 هـ، قال المجلس: على وزارة النقل رفع تقارير عن سير التنفيذ في الإستراتيجية الوطنية للنقل إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 3 / 1 / 1433هـ، بشأن الإستراتيجية الوطنية للنقل.

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