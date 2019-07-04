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"إسلامي لندن" يقيم دورات تدريبية لأكثر من ٧٠ جمعية ومؤسسة خيرية

عقدت هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية، بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي في لندن، يومًا تدريبيًّا لأكثر من 70 جمعية ومؤسسة خيرية؛ بهدف تطوير أداء المؤسسات الخيرية والمساجد وحوكمتها، وتطوير آلياتها وتنظيماتها.

افتتح اللقاء مدير المركز الدكتور أحمد الدبيان مرحّبًا بالمشاركين والمشاركات، والتنبيه إلى أهمية التطوير والتدريب في العمل الخيري ودفعه إلى الأمام؛ لافتًا إلى أن مسؤولية القائمين على المؤسسات الخيرية الإسلامية تتمثل في مواكبة تطور المجتمع، وتغير أولوياته، وتحقيق أهداف المجتمع المسلم والمجتمع البريطاني بصورة عامة، كما نبه إلى أهمية التنوع وخدمة المجتمع المدني والوعي بالمسؤولية القانونية لدى العاملين في المجال الخيري.

وأشار "الدبيان" إلى أن كثيرًا من المشكلات في الجمعيات الإسلامية تعود في أسبابها إلى عدم فهم جيد للنظم والتشريعات الخيرية البريطانية، وأن من واجب الجميع السعي حثيثًا لتطوير الذات ورفع الكفاءات والمهارات لمواجهة الحاجات الجديدة.

من جانبه، تحدّث نيك نيكلسون وفريق هيئة الجمعيات الخيرية حول مهارات أمناء الجمعيات الخيرية والضبط المالي ونظم العمل والسياسات الإدارية وغيرها، وأجابوا عن تساؤلات الجمعيات والمؤسسات الإسلامية المتعلقة بالإدارة ونظام الضرائب وتسجيل الجمعيات وجمع التبرعات.

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"إسلامي لندن" يقيم دورات تدريبية لأكثر من ٧٠ جمعية ومؤسسة خيرية
سبق

عقدت هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية، بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي في لندن، يومًا تدريبيًّا لأكثر من 70 جمعية ومؤسسة خيرية؛ بهدف تطوير أداء المؤسسات الخيرية والمساجد وحوكمتها، وتطوير آلياتها وتنظيماتها.

افتتح اللقاء مدير المركز الدكتور أحمد الدبيان مرحّبًا بالمشاركين والمشاركات، والتنبيه إلى أهمية التطوير والتدريب في العمل الخيري ودفعه إلى الأمام؛ لافتًا إلى أن مسؤولية القائمين على المؤسسات الخيرية الإسلامية تتمثل في مواكبة تطور المجتمع، وتغير أولوياته، وتحقيق أهداف المجتمع المسلم والمجتمع البريطاني بصورة عامة، كما نبه إلى أهمية التنوع وخدمة المجتمع المدني والوعي بالمسؤولية القانونية لدى العاملين في المجال الخيري.

وأشار "الدبيان" إلى أن كثيرًا من المشكلات في الجمعيات الإسلامية تعود في أسبابها إلى عدم فهم جيد للنظم والتشريعات الخيرية البريطانية، وأن من واجب الجميع السعي حثيثًا لتطوير الذات ورفع الكفاءات والمهارات لمواجهة الحاجات الجديدة.

من جانبه، تحدّث نيك نيكلسون وفريق هيئة الجمعيات الخيرية حول مهارات أمناء الجمعيات الخيرية والضبط المالي ونظم العمل والسياسات الإدارية وغيرها، وأجابوا عن تساؤلات الجمعيات والمؤسسات الإسلامية المتعلقة بالإدارة ونظام الضرائب وتسجيل الجمعيات وجمع التبرعات.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
09:31 AM

"إسلامي لندن" يقيم دورات تدريبية لأكثر من ٧٠ جمعية ومؤسسة خيرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت هيئة الجمعيات الخيرية البريطانية، بالتعاون مع المركز الثقافي الإسلامي في لندن، يومًا تدريبيًّا لأكثر من 70 جمعية ومؤسسة خيرية؛ بهدف تطوير أداء المؤسسات الخيرية والمساجد وحوكمتها، وتطوير آلياتها وتنظيماتها.

افتتح اللقاء مدير المركز الدكتور أحمد الدبيان مرحّبًا بالمشاركين والمشاركات، والتنبيه إلى أهمية التطوير والتدريب في العمل الخيري ودفعه إلى الأمام؛ لافتًا إلى أن مسؤولية القائمين على المؤسسات الخيرية الإسلامية تتمثل في مواكبة تطور المجتمع، وتغير أولوياته، وتحقيق أهداف المجتمع المسلم والمجتمع البريطاني بصورة عامة، كما نبه إلى أهمية التنوع وخدمة المجتمع المدني والوعي بالمسؤولية القانونية لدى العاملين في المجال الخيري.

وأشار "الدبيان" إلى أن كثيرًا من المشكلات في الجمعيات الإسلامية تعود في أسبابها إلى عدم فهم جيد للنظم والتشريعات الخيرية البريطانية، وأن من واجب الجميع السعي حثيثًا لتطوير الذات ورفع الكفاءات والمهارات لمواجهة الحاجات الجديدة.

من جانبه، تحدّث نيك نيكلسون وفريق هيئة الجمعيات الخيرية حول مهارات أمناء الجمعيات الخيرية والضبط المالي ونظم العمل والسياسات الإدارية وغيرها، وأجابوا عن تساؤلات الجمعيات والمؤسسات الإسلامية المتعلقة بالإدارة ونظام الضرائب وتسجيل الجمعيات وجمع التبرعات.

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26 ديسمبر
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