فرنسا مهددة بموجة محتملة لـ"كورونا" المتحور.. و"ماكرون" يرفض فرض إغلاق

"أوليفييه" أشار إلى اعتماد الحكومة على الإجراءات المتخذة

قامر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر رفضه فرض إغلاق وطني ثالث لاحتواء "كوفيد-19"، وهو أمر جاء بخلاف التوقعات ونصائح أكبر مستشاريه العلميين.

وأفاد وزير الصحة أوليفييه فيران لصحيفة "جورنال دو ديمانش"، اليوم (الأحد)، بأن كل شيء يؤشر إلى احتمال وقوع موجة جديدة من الإصابات جرّاء النسخة المتحوّرة، لكن لعل في الإمكان تجنّبها بفضل الإجراءات المتخذة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أنه بخلاف الحال في دول أخرى، فإن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بالكاد ارتفع الأسبوع الماضي.

وأشار "أوليفييه" إلى مؤشرات أخرى مطمئنة على غرار عدم الزيادة في آثار الفيروس التي جرى كشفها في مياه الصرف الصحي.

وفضّل "ماكرون" تشديد القيود المفروضة أصلًا على السفر والتسوّق خلال اجتماع لحكومته عُقد الجمعة الماضي بعد أسبوع بدا أن حكومته كانت تمهّد خلاله لإغلاق جديد.

ووضعت الخطوة فرنسا على مسار مختلف عن ذاك الذي سلكته جارتاها الكبيرتان بريطانيا وألمانيا في وقت تنتشر النسخة البريطانية المتحوّرة والأكثر عدوى من الفيروس بشكل متسارع في أنحاء أوروبا.