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"السديس": السعودية تضرب أروع الأمثلة في تآزر قادتها ومواطنيها

أكّد أن أمر الملك بشأن موظفي القطاع الخاص سيخفّف من جائحة كورونا

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تضمنه الأمر الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتحمل الحكومة - أعزها الله - 60٪ من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.

وأكد أنه غير مستغرب على قادة هذه البلاد المباركة - أيدهم الله - حرصهم ومتابعتهم الدائمة لمراعاة مصالح البلاد والعباد، وأن هذا الأمر الكريم من شأنه التخفيف من آثار جائحة كورونا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين امتدادٌ لما سبقت له يده البيضاء من خير وعطاء دائمين، جعله الله في موازين حسناته.

وبيّن "السديس" أن المملكة اليوم تضرب أروع الأمثلة بقادتها ومواطنيها في التآزر والتلاحم والتعاضد والتعاون على الخير، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة من كل سوءٍ ومكروه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على حرصه ومتابعته لشؤون البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القطاع الخاص عبدالرحمن السديس

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"السديس": السعودية تضرب أروع الأمثلة في تآزر قادتها ومواطنيها
سبق

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تضمنه الأمر الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتحمل الحكومة - أعزها الله - 60٪ من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.

وأكد أنه غير مستغرب على قادة هذه البلاد المباركة - أيدهم الله - حرصهم ومتابعتهم الدائمة لمراعاة مصالح البلاد والعباد، وأن هذا الأمر الكريم من شأنه التخفيف من آثار جائحة كورونا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين امتدادٌ لما سبقت له يده البيضاء من خير وعطاء دائمين، جعله الله في موازين حسناته.

وبيّن "السديس" أن المملكة اليوم تضرب أروع الأمثلة بقادتها ومواطنيها في التآزر والتلاحم والتعاضد والتعاون على الخير، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة من كل سوءٍ ومكروه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على حرصه ومتابعته لشؤون البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
08:16 PM

"السديس": السعودية تضرب أروع الأمثلة في تآزر قادتها ومواطنيها

أكّد أن أمر الملك بشأن موظفي القطاع الخاص سيخفّف من جائحة كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بما تضمنه الأمر الكريم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتحمل الحكومة - أعزها الله - 60٪ من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص.

وأكد أنه غير مستغرب على قادة هذه البلاد المباركة - أيدهم الله - حرصهم ومتابعتهم الدائمة لمراعاة مصالح البلاد والعباد، وأن هذا الأمر الكريم من شأنه التخفيف من آثار جائحة كورونا على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، وأن أمر خادم الحرمين الشريفين امتدادٌ لما سبقت له يده البيضاء من خير وعطاء دائمين، جعله الله في موازين حسناته.

وبيّن "السديس" أن المملكة اليوم تضرب أروع الأمثلة بقادتها ومواطنيها في التآزر والتلاحم والتعاضد والتعاون على الخير، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذه البلاد المباركة من كل سوءٍ ومكروه، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على حرصه ومتابعته لشؤون البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

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