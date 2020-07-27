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"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

جهَّزت "الصحة" خلال موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ مستشفى متنقلاً لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، وسيتم تشغيله بدءًا من ٨-١٥ ذي الحجة.

ويضم المستشفى المتنقل سريرَي عناية مركزة - ٦ أسرّة حالات متوسطة - ٥ كراسي للحالات البسيطة - جهاز صدمات قلب أوتوماتيكيًّا - جهازَي تنفس صناعي -٤ أجهزة شفط سوائل - ٤ أسطوانات أكسجين متنقلة - ٥ شنط إسعافية متنقلة - ١٢ مخرج أكسجين مركزيًّا - ١٠ أجهزة قياس ضغط جداري - ٤ أجهزة قياس حرارة - ٦ نقالات - نقالتَين لحالات كسور العمود الفقري - كرسي نقالة متحركًا، إضافة إلى التجهيزات المساندة الأخرى.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة هيأت خلال موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت: مستشفى منى الوادي، مركزًا صحيًّا في عرفات، المستشفى الميداني، العيادة المتنقلة، 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، 3 عيادات في مقر سكن الحجاج.


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"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة
سبق

جهَّزت "الصحة" خلال موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ مستشفى متنقلاً لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، وسيتم تشغيله بدءًا من ٨-١٥ ذي الحجة.

ويضم المستشفى المتنقل سريرَي عناية مركزة - ٦ أسرّة حالات متوسطة - ٥ كراسي للحالات البسيطة - جهاز صدمات قلب أوتوماتيكيًّا - جهازَي تنفس صناعي -٤ أجهزة شفط سوائل - ٤ أسطوانات أكسجين متنقلة - ٥ شنط إسعافية متنقلة - ١٢ مخرج أكسجين مركزيًّا - ١٠ أجهزة قياس ضغط جداري - ٤ أجهزة قياس حرارة - ٦ نقالات - نقالتَين لحالات كسور العمود الفقري - كرسي نقالة متحركًا، إضافة إلى التجهيزات المساندة الأخرى.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة هيأت خلال موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت: مستشفى منى الوادي، مركزًا صحيًّا في عرفات، المستشفى الميداني، العيادة المتنقلة، 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، 3 عيادات في مقر سكن الحجاج.


27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
09:34 PM

"الصحة": تجهيز مستشفى متنقل لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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جهَّزت "الصحة" خلال موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ مستشفى متنقلاً لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن خلال وجودهم في المشاعر المقدسة، وسيتم تشغيله بدءًا من ٨-١٥ ذي الحجة.

ويضم المستشفى المتنقل سريرَي عناية مركزة - ٦ أسرّة حالات متوسطة - ٥ كراسي للحالات البسيطة - جهاز صدمات قلب أوتوماتيكيًّا - جهازَي تنفس صناعي -٤ أجهزة شفط سوائل - ٤ أسطوانات أكسجين متنقلة - ٥ شنط إسعافية متنقلة - ١٢ مخرج أكسجين مركزيًّا - ١٠ أجهزة قياس ضغط جداري - ٤ أجهزة قياس حرارة - ٦ نقالات - نقالتَين لحالات كسور العمود الفقري - كرسي نقالة متحركًا، إضافة إلى التجهيزات المساندة الأخرى.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة هيأت خلال موسم حج هذا العام ١٤٤١هـ عددًا من المرافق الصحية في المشاعر المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن، شملت: مستشفى منى الوادي، مركزًا صحيًّا في عرفات، المستشفى الميداني، العيادة المتنقلة، 6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، 3 عيادات في مقر سكن الحجاج.


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