النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3943 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي 186436

روسيا تصدر طابعًا تذكاريًا بمرور 15 عامًا كعضو مراقب بالتعاون الإسلامي

بحضور المندوب الدائم لموسكو لدى المنظمة رمضان عبد اللطيبوف

وقعت روسيا الاتحادية اليوم مع منظمة التعاون الاسلامي مذكرة تفاهم تتضمن الموافقة على إصدار طابع بريد تذكاري بمرور 15 عامًا على انضمامها كعضو مراقب في المنظمة.

ووقع المذكرة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والمندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير رمضان عبد اللطيبوف، في حفل بمقر الأمانة العامة للمنظمة في محافظة جدة.

روسيا الاتحادية منظمة التعاون الاسلامي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا تصدر طابعًا تذكاريًا بمرور 15 عامًا كعضو مراقب بالتعاون الإسلامي
سبق

وقعت روسيا الاتحادية اليوم مع منظمة التعاون الاسلامي مذكرة تفاهم تتضمن الموافقة على إصدار طابع بريد تذكاري بمرور 15 عامًا على انضمامها كعضو مراقب في المنظمة.

ووقع المذكرة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والمندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير رمضان عبد اللطيبوف، في حفل بمقر الأمانة العامة للمنظمة في محافظة جدة.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
03:49 PM

روسيا تصدر طابعًا تذكاريًا بمرور 15 عامًا كعضو مراقب بالتعاون الإسلامي

بحضور المندوب الدائم لموسكو لدى المنظمة رمضان عبد اللطيبوف

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
358

وقعت روسيا الاتحادية اليوم مع منظمة التعاون الاسلامي مذكرة تفاهم تتضمن الموافقة على إصدار طابع بريد تذكاري بمرور 15 عامًا على انضمامها كعضو مراقب في المنظمة.

ووقع المذكرة الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، والمندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى المنظمة السفير رمضان عبد اللطيبوف، في حفل بمقر الأمانة العامة للمنظمة في محافظة جدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,475
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,517
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,340
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,658

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة