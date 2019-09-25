النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهدة عيان تكشف تفاصيل أخرى حول حادثة وفاة طفل وعمته صعقًا بحديقة في الرياض

الجهات المعنية تلزم الصمت ولم تصدر أي توضيح بانتظار انتهاء التحقيقات

ذكرت لـ"سبق" شاهدة عيان تفاصيل أخرى لحادثة وفاة طفل وعمته أول أمس إثر صعق كهربائي بحديقة الملك عبدالله بحي الملز بالعاصمة الرياض، كان الطفل يلهو ويجلب كرته من داخل النافورة الصغيرة، ليتعرض للصعق الكهربائي، وحين محاولة عمته إنقاذه لحقت به مباشرة، فيما ما زالت الجهات المعنية تلتزم الصمت حول الحادثة ولم تصدر أي توضيح بانتظار انتهاء التحقيقات.

حيث كشفت شاهدة العيان أنها كانت وقت الحادثة بالحديقة وتفاجأت بصراخ امرأة لأركض سريعًا باتجاه الصوت، حيث شاهدت عمة الطفل تسحب الطفل من داخل النافورة وتمكنت من ذلك لتصاب أيضًا بالصعق الكهربائي وتسقط مكان الطفل، وحاول شابان إنقاذهما أيضًا الأول شعر بالخطر حولها والآخر ابتعد عنها ليواصل الأول مساعدتها بعد أن قام بسحبها من عباءتها وسط ذهول وصراخ الموجودين من هذه الحادثة المفجعة.

وكان والد الطفل المواطن نايف محمد الغويري قد تحدث لـ"سبق"، وروى تفاصيل الحادثة المفجعة التي راح فيها فلذة كبده "محمد" وشقيقته "أحلام"؛ حيث دخلوا حديقة الملك عبدالله بالملز بعد دفع رسوم الدخول؛ على أن يكون المكان آمنًا للجميع؛ لكن أثناء لهو محمد بالكرة، تدحرجت للنافورة التي لم يكن يتوفر فيها وسائل السلامة أو الإضاءة أو خلافه، وحين محاولته أخذها تَعرّض لصعق كهربائي، وأثناء مشاهدة عمته له حاولت إنقاذه لتتعرض أيضًا للصعق الكهربائي، وتوفيا من جراء ذلك.

ويتساءل المواطن "الغويري" وسط تأثره بالفاجعة: "الأعداد تَفِدُ بالآلاف لهذه الحديقة، ومع ذلك تعاني بسبب إهمال الصيانة على الرغم من الرسوم"؛ داعيًا لفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة الجهة المقصرة؛ حتى لا تكرر مثل هذه الحوادث مره أخرى؛ مبينًا أنه لا يوجد إسعاف أو دفاع مدني لهذه الحديقة الكبيرة.

فيما لا تزال الجهات المعنية لم تصدر أي توضيح أو تكشف عن أسباب وتفاصيل الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهدة عيان تكشف تفاصيل أخرى حول حادثة وفاة طفل وعمته صعقًا بحديقة في الرياض
سبق

ذكرت لـ"سبق" شاهدة عيان تفاصيل أخرى لحادثة وفاة طفل وعمته أول أمس إثر صعق كهربائي بحديقة الملك عبدالله بحي الملز بالعاصمة الرياض، كان الطفل يلهو ويجلب كرته من داخل النافورة الصغيرة، ليتعرض للصعق الكهربائي، وحين محاولة عمته إنقاذه لحقت به مباشرة، فيما ما زالت الجهات المعنية تلتزم الصمت حول الحادثة ولم تصدر أي توضيح بانتظار انتهاء التحقيقات.

حيث كشفت شاهدة العيان أنها كانت وقت الحادثة بالحديقة وتفاجأت بصراخ امرأة لأركض سريعًا باتجاه الصوت، حيث شاهدت عمة الطفل تسحب الطفل من داخل النافورة وتمكنت من ذلك لتصاب أيضًا بالصعق الكهربائي وتسقط مكان الطفل، وحاول شابان إنقاذهما أيضًا الأول شعر بالخطر حولها والآخر ابتعد عنها ليواصل الأول مساعدتها بعد أن قام بسحبها من عباءتها وسط ذهول وصراخ الموجودين من هذه الحادثة المفجعة.

وكان والد الطفل المواطن نايف محمد الغويري قد تحدث لـ"سبق"، وروى تفاصيل الحادثة المفجعة التي راح فيها فلذة كبده "محمد" وشقيقته "أحلام"؛ حيث دخلوا حديقة الملك عبدالله بالملز بعد دفع رسوم الدخول؛ على أن يكون المكان آمنًا للجميع؛ لكن أثناء لهو محمد بالكرة، تدحرجت للنافورة التي لم يكن يتوفر فيها وسائل السلامة أو الإضاءة أو خلافه، وحين محاولته أخذها تَعرّض لصعق كهربائي، وأثناء مشاهدة عمته له حاولت إنقاذه لتتعرض أيضًا للصعق الكهربائي، وتوفيا من جراء ذلك.

ويتساءل المواطن "الغويري" وسط تأثره بالفاجعة: "الأعداد تَفِدُ بالآلاف لهذه الحديقة، ومع ذلك تعاني بسبب إهمال الصيانة على الرغم من الرسوم"؛ داعيًا لفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة الجهة المقصرة؛ حتى لا تكرر مثل هذه الحوادث مره أخرى؛ مبينًا أنه لا يوجد إسعاف أو دفاع مدني لهذه الحديقة الكبيرة.

فيما لا تزال الجهات المعنية لم تصدر أي توضيح أو تكشف عن أسباب وتفاصيل الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته.

25 سبتمبر 2019 - 26 محرّم 1441
01:40 AM

شاهدة عيان تكشف تفاصيل أخرى حول حادثة وفاة طفل وعمته صعقًا بحديقة في الرياض

الجهات المعنية تلزم الصمت ولم تصدر أي توضيح بانتظار انتهاء التحقيقات

A A A
سعود الدعجاني - الرياض
26
79,078

ذكرت لـ"سبق" شاهدة عيان تفاصيل أخرى لحادثة وفاة طفل وعمته أول أمس إثر صعق كهربائي بحديقة الملك عبدالله بحي الملز بالعاصمة الرياض، كان الطفل يلهو ويجلب كرته من داخل النافورة الصغيرة، ليتعرض للصعق الكهربائي، وحين محاولة عمته إنقاذه لحقت به مباشرة، فيما ما زالت الجهات المعنية تلتزم الصمت حول الحادثة ولم تصدر أي توضيح بانتظار انتهاء التحقيقات.

حيث كشفت شاهدة العيان أنها كانت وقت الحادثة بالحديقة وتفاجأت بصراخ امرأة لأركض سريعًا باتجاه الصوت، حيث شاهدت عمة الطفل تسحب الطفل من داخل النافورة وتمكنت من ذلك لتصاب أيضًا بالصعق الكهربائي وتسقط مكان الطفل، وحاول شابان إنقاذهما أيضًا الأول شعر بالخطر حولها والآخر ابتعد عنها ليواصل الأول مساعدتها بعد أن قام بسحبها من عباءتها وسط ذهول وصراخ الموجودين من هذه الحادثة المفجعة.

وكان والد الطفل المواطن نايف محمد الغويري قد تحدث لـ"سبق"، وروى تفاصيل الحادثة المفجعة التي راح فيها فلذة كبده "محمد" وشقيقته "أحلام"؛ حيث دخلوا حديقة الملك عبدالله بالملز بعد دفع رسوم الدخول؛ على أن يكون المكان آمنًا للجميع؛ لكن أثناء لهو محمد بالكرة، تدحرجت للنافورة التي لم يكن يتوفر فيها وسائل السلامة أو الإضاءة أو خلافه، وحين محاولته أخذها تَعرّض لصعق كهربائي، وأثناء مشاهدة عمته له حاولت إنقاذه لتتعرض أيضًا للصعق الكهربائي، وتوفيا من جراء ذلك.

ويتساءل المواطن "الغويري" وسط تأثره بالفاجعة: "الأعداد تَفِدُ بالآلاف لهذه الحديقة، ومع ذلك تعاني بسبب إهمال الصيانة على الرغم من الرسوم"؛ داعيًا لفتح تحقيق في الحادثة ومحاسبة الجهة المقصرة؛ حتى لا تكرر مثل هذه الحوادث مره أخرى؛ مبينًا أنه لا يوجد إسعاف أو دفاع مدني لهذه الحديقة الكبيرة.

فيما لا تزال الجهات المعنية لم تصدر أي توضيح أو تكشف عن أسباب وتفاصيل الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها طفل وعمته.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,080
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,181
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,185
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,755

كاريكاتير

اليوم الوطني السعودي 89 .. طيب على طيب

المقالات

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ
المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

المواطنة بين السَّحْب والإيداع!

يحيى فقيهي
ملك وسيرة

ملك وسيرة

يحيى رفاعي
وطن القمة والهمة بنبض

وطن القمة والهمة بنبض

مساعد السعيد
كيف نحتفل بيوم الوطن؟

كيف نحتفل بيوم الوطن؟

ماجد البريكان
اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

اليوم الوطني الـ89.. همة القيادة وقمة المكانة

خالد الشبانة
اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

اليوم الوطني.. عزيمة مؤسس وشموخ وطن

حواء القرني
تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

تطوير نظام التعليم والابتعاث الخارجي

محمد المنيع
إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

إيقاف الخدمات.. والشركات "أبخص"

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة