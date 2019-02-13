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استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة بمستشفى صامطة

كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر

نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام، في استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر في الدورة الشهرية، وتأخرًا في الإنجاب، وبعد تشخيص حالة المريضة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن وجود عدد من الأورام بالرحم.

قام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال جميع الأورام البالغ عددها 14 كتلة ليفية، مع المحافظة على الرحم وإمكانية الإنجاب مستقبلًا، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

مستشفى صامطة

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استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة بمستشفى صامطة
سبق

نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام، في استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر في الدورة الشهرية، وتأخرًا في الإنجاب، وبعد تشخيص حالة المريضة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن وجود عدد من الأورام بالرحم.

قام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال جميع الأورام البالغ عددها 14 كتلة ليفية، مع المحافظة على الرحم وإمكانية الإنجاب مستقبلًا، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
04:44 PM

استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة بمستشفى صامطة

كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام، في استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر في الدورة الشهرية، وتأخرًا في الإنجاب، وبعد تشخيص حالة المريضة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن وجود عدد من الأورام بالرحم.

قام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال جميع الأورام البالغ عددها 14 كتلة ليفية، مع المحافظة على الرحم وإمكانية الإنجاب مستقبلًا، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

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