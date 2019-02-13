نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام، في استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر في الدورة الشهرية، وتأخرًا في الإنجاب، وبعد تشخيص حالة المريضة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن وجود عدد من الأورام بالرحم. قام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال جميع الأورام البالغ عددها 14 كتلة ليفية، مع المحافظة على الرحم وإمكانية الإنجاب مستقبلًا، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة بمستشفى صامطة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-02-13 نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام، في استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر في الدورة الشهرية، وتأخرًا في الإنجاب، وبعد تشخيص حالة المريضة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن وجود عدد من الأورام بالرحم.



قام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال جميع الأورام البالغ عددها 14 كتلة ليفية، مع المحافظة على الرحم وإمكانية الإنجاب مستقبلًا، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441 04:44 PM

استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة بمستشفى صامطة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر





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نجح فريق طبي بمستشفى صامطة العام، في استئصال 14 كتلة أورام ليفية من رحم مريضة كانت تعاني آلامًا في البطن وانتفاخات مع نزيف متكرر في الدورة الشهرية، وتأخرًا في الإنجاب، وبعد تشخيص حالة المريضة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، تبيّن وجود عدد من الأورام بالرحم.



قام الفريق الطبي الجراحي بإجراء عملية جراحية ناجحة، تم من خلالها استئصال جميع الأورام البالغ عددها 14 كتلة ليفية، مع المحافظة على الرحم وإمكانية الإنجاب مستقبلًا، دون حدوث أي مضاعفات أو مشكلات صحية، وغادرت المريضة المستشفى بعد استقرار وضعها الصحي.