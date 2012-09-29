مكة.. ضبط مركبة مخالفة لنقل المواد الغذائية قبل توزيعها على المستهلكين

"الحربي": تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية

ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركبة مخالفة لنقل المواد الغذائية؛ بغرض تسويقها على المستهلكين ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، تمكنت من ضبط المركبة المخالفة المحملة بالمواد الغذائية في بيئة غير صحية وغير آمنة؛ مشيرًا إلى أن المركبة مخالفة لاشتراطات النقل والتخزين.

وأكد الحربي أنه تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية؛ لافتًا إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات، والتأكد من سلامة كل ما يُنقل ويعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية؛ مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.