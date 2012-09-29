النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. ضبط مركبة مخالفة لنقل المواد الغذائية قبل توزيعها على المستهلكين

"الحربي": تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية

ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركبة مخالفة لنقل المواد الغذائية؛ بغرض تسويقها على المستهلكين ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، تمكنت من ضبط المركبة المخالفة المحملة بالمواد الغذائية في بيئة غير صحية وغير آمنة؛ مشيرًا إلى أن المركبة مخالفة لاشتراطات النقل والتخزين.

وأكد الحربي أنه تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية؛ لافتًا إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات، والتأكد من سلامة كل ما يُنقل ويعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية؛ مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. ضبط مركبة مخالفة لنقل المواد الغذائية قبل توزيعها على المستهلكين
سبق

ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركبة مخالفة لنقل المواد الغذائية؛ بغرض تسويقها على المستهلكين ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، تمكنت من ضبط المركبة المخالفة المحملة بالمواد الغذائية في بيئة غير صحية وغير آمنة؛ مشيرًا إلى أن المركبة مخالفة لاشتراطات النقل والتخزين.

وأكد الحربي أنه تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية؛ لافتًا إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات، والتأكد من سلامة كل ما يُنقل ويعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية؛ مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
11:26 AM

مكة.. ضبط مركبة مخالفة لنقل المواد الغذائية قبل توزيعها على المستهلكين

"الحربي": تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
529

ضبطت وكالة البلديات ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، مركبة مخالفة لنقل المواد الغذائية؛ بغرض تسويقها على المستهلكين ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أن الفِرَق الرقابية التابعة للبلدية، تمكنت من ضبط المركبة المخالفة المحملة بالمواد الغذائية في بيئة غير صحية وغير آمنة؛ مشيرًا إلى أن المركبة مخالفة لاشتراطات النقل والتخزين.

وأكد الحربي أنه تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية؛ لافتًا إلى أن البلدية تكثف نشاطها الرقابي، من خلال حرصها على متابعة مثل هذه المخالفات، والتأكد من سلامة كل ما يُنقل ويعرض ويباع من الأطعمة والمواد الغذائية؛ مهيبًا بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز الاتصال الموحد 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,444
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,179
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,207
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,933

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد
وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

وقفة تأمُّل لمسيرة تحول

تركي بن خالد الخليف

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة