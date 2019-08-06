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مشهد مهيب .. الغبار يتحول إلى ضباب بعد هبوط الأمطار في فيفاء‏

"البلدية" تباشر تنظيف الشوارع وتستقبل بلاغات المواطنين

تحول نهار فيفاء إلى ظلام بعد هطول الأمطار عصر اليوم الثلاثاء، في مشهد مهيب، حيث خيم الغبار الكثيف على المحافظة، مما جعل الرؤية تنعدم، وبعد لحظات من هطول الأمطار تحول الغبار إلى ضباب، واغتسلت الأرض من آثار الغبار.

وتتواصل هذه الأثناء هطول الأمطار على المحافظة، فيما تباشر بلدية محافظة فيفاء تنظيف الشوارع من الأتربة ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، حيث لا تزال المعدات بالميدان مستمرة لمتابعة الحالة المطرية واستقبال البلاغات ومعالجتها.

فيما أكدت ‏بلدية ‎فيفاء جاهزيتها لمتابعة التقلبات الجوية، عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات 940 والجهات المعنية الأخرى، والتنسيق معها، ومباشرة البلاغات ومعالجتها في أوقات قياسية بإذن الله، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشهد مهيب .. الغبار يتحول إلى ضباب بعد هبوط الأمطار في فيفاء‏
سبق

تحول نهار فيفاء إلى ظلام بعد هطول الأمطار عصر اليوم الثلاثاء، في مشهد مهيب، حيث خيم الغبار الكثيف على المحافظة، مما جعل الرؤية تنعدم، وبعد لحظات من هطول الأمطار تحول الغبار إلى ضباب، واغتسلت الأرض من آثار الغبار.

وتتواصل هذه الأثناء هطول الأمطار على المحافظة، فيما تباشر بلدية محافظة فيفاء تنظيف الشوارع من الأتربة ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، حيث لا تزال المعدات بالميدان مستمرة لمتابعة الحالة المطرية واستقبال البلاغات ومعالجتها.

فيما أكدت ‏بلدية ‎فيفاء جاهزيتها لمتابعة التقلبات الجوية، عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات 940 والجهات المعنية الأخرى، والتنسيق معها، ومباشرة البلاغات ومعالجتها في أوقات قياسية بإذن الله، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف.

06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
10:38 PM

مشهد مهيب .. الغبار يتحول إلى ضباب بعد هبوط الأمطار في فيفاء‏

"البلدية" تباشر تنظيف الشوارع وتستقبل بلاغات المواطنين

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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4,392

تحول نهار فيفاء إلى ظلام بعد هطول الأمطار عصر اليوم الثلاثاء، في مشهد مهيب، حيث خيم الغبار الكثيف على المحافظة، مما جعل الرؤية تنعدم، وبعد لحظات من هطول الأمطار تحول الغبار إلى ضباب، واغتسلت الأرض من آثار الغبار.

وتتواصل هذه الأثناء هطول الأمطار على المحافظة، فيما تباشر بلدية محافظة فيفاء تنظيف الشوارع من الأتربة ومخلفات سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة، حيث لا تزال المعدات بالميدان مستمرة لمتابعة الحالة المطرية واستقبال البلاغات ومعالجتها.

فيما أكدت ‏بلدية ‎فيفاء جاهزيتها لمتابعة التقلبات الجوية، عبر فريق طوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال بلاغات 940 والجهات المعنية الأخرى، والتنسيق معها، ومباشرة البلاغات ومعالجتها في أوقات قياسية بإذن الله، بمتابعة مستمرة من رئيس البلدية الدكتور سالم بن علي منيف.

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